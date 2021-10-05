為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花500萬換LOGO挨批 監察院：依政府採購法公開評選

    監察院網站換上新LOGO。（擷取自監察院網站）

    監察院網站換上新LOGO。（擷取自監察院網站）

    2021/10/05 14:54

    〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今年適逢創院90週年，換上磚紅色的新LOGO，期能帶來新氣象，卻遭國民黨立委批評耗費近500萬元。對此，監察院今發布新聞稿指出，監院「總體識別設計及製作案」依據政府採購法辦理公開評選，期透過專業設計團隊整體規劃及設計，完善監察院對外識別形象之專業度及親民度。

    監院表示，「總體識別設計及製作案」全案包括：監院LOGO、延伸之事務用品及傳播用品等設計與製作，如職權簡介（中、英、日、西四種語言）、古蹟意象摺頁（中、英、日、西四種語言）、監院（含國家人權委員會）簡介影片（大眾版及兒童版）等。

    對於新款LOGO，監院指出，期藉由簡潔、可識性高的設計，創造嶄新符號記憶，提升監院對外新形象及新氣象。LOGO設計意象包含三個關鍵概念，分別為「百年風貌」、「與民交流與專業把關」及「時代精神及轉型更迭」，以極簡易記的形態，因應當代美學與符號溝通訊息氛圍，著重整體和諧及平衡，重新詮釋監院的核心精神。

    監院強調，透過總體識別設計案，呈現守護人權、為公義把關、落實人權促進及保障、回應人民期待等理念，也包含監察職權及人權業務概況、未來蛻變與展望等，以利各界瞭解我國人權保障成果及各項工作概況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    採購案違失、濫用政風 監院糾正衛福部澎湖醫院
    2021/09/23 17:47

    採購案違失、濫用政風 監院糾正衛福部澎湖醫院
    監院出公文否認彈劾違法 石木欽要求傳喚證人出庭說明
    2021/09/14 16:37

    監院出公文否認彈劾違法 石木欽要求傳喚證人出庭說明

    只打疫苗不夠？防疫要靠主動出擊
    監院調查：遊說法施行逾13年 中央地方機關遊說案僅450件
    2021/09/10 10:40

    監院調查：遊說法施行逾13年 中央地方機關遊說案僅450件
    獨家》北檢查監院洩密案 證人身份密訊監委高涌誠
    2021/09/03 06:24

    獨家》北檢查監院洩密案 證人身份密訊監委高涌誠

    狂出天際！宏匯週慶全方位亮點搶先看
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播