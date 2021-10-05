花500萬換LOGO挨批 監察院：依政府採購法公開評選

監察院網站換上新LOGO。（擷取自監察院網站）

2021/10/05 14:54

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今年適逢創院90週年，換上磚紅色的新LOGO，期能帶來新氣象，卻遭國民黨立委批評耗費近500萬元。對此，監察院今發布新聞稿指出，監院「總體識別設計及製作案」依據政府採購法辦理公開評選，期透過專業設計團隊整體規劃及設計，完善監察院對外識別形象之專業度及親民度。

監院表示，「總體識別設計及製作案」全案包括：監院LOGO、延伸之事務用品及傳播用品等設計與製作，如職權簡介（中、英、日、西四種語言）、古蹟意象摺頁（中、英、日、西四種語言）、監院（含國家人權委員會）簡介影片（大眾版及兒童版）等。

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對於新款LOGO，監院指出，期藉由簡潔、可識性高的設計，創造嶄新符號記憶，提升監院對外新形象及新氣象。LOGO設計意象包含三個關鍵概念，分別為「百年風貌」、「與民交流與專業把關」及「時代精神及轉型更迭」，以極簡易記的形態，因應當代美學與符號溝通訊息氛圍，著重整體和諧及平衡，重新詮釋監院的核心精神。

監院強調，透過總體識別設計案，呈現守護人權、為公義把關、落實人權促進及保障、回應人民期待等理念，也包含監察職權及人權業務概況、未來蛻變與展望等，以利各界瞭解我國人權保障成果及各項工作概況。

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