共機頻擾台稱民進黨執政讓國人陷入兵凶戰危 江啟臣反被酸

前國民黨主席江啟臣。（資料照）

2021/10/05 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕中共近日頻派戰機擾我西南空域，昨日56架次更成單日新高，前國民黨主席江啟臣在臉書上表示，共機擾台令國人不安也無助兩岸和平，並指責「民進黨執政兩岸關係凍結，讓國人陷入兵兇戰危的處境」，該說法不少網友不買單。

江啟臣在臉書表示，共機擾台架次屢創新高，令國人不安也無助於兩岸和平，他表示，民進黨執政兩岸關係凍結，台海情勢始終未見和緩，「甚至被認為是全球最危險的地方之一，讓國人陷入兵兇戰危的處境」。

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江啟臣續指，始終反對共機擾台，除了呼籲對岸克制、停止，也提醒總統蔡英文，兩岸關係不只是兩岸關係，而是美中台三方關係，「如何在兩強對抗下找到定位，避免台灣成為棋子，以確保國家安全為最大目標」。

江啟臣稱，兩岸交流需要善意與互信，「一再以共機擾台，武力威嚇，只會讓彼此距離越來越遠，更無助台海和平」。

網友留言表示「難道江先生你覺得台灣人須要當個待宰羔羊，任老共柔躙都不反手嗎？」、「要動用武力的是中國，不是更應該去要求中國」，時代力量國際中心主任劉仕傑也留言稱「整篇文看完了，一句譴責都沒有。『譴責中共』對國民黨來說，是不是真的很難？#開不了口」。

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