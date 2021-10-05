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    力挺3Q哥陳柏惟 綠營中市二選區6議員聯手反「惡罷」

    台中第二選區六議員偕同志工挺陳柏惟，成立「反惡罷大聯盟」成立記者會。（記者廖耀東攝）

    台中第二選區六議員偕同志工挺陳柏惟，成立「反惡罷大聯盟」成立記者會。（記者廖耀東攝）

    2021/10/05 10:47

    〔記者何宗翰／台中報導〕國民黨傾全黨之力要罷免立委陳柏惟，民進黨台中第二選區的6名議員，今天也站出來成立「反惡罷大聯盟」，民進黨台中市主委、議員李天生表示，6位議員跟柏惟的理念、中心思想價值是一樣的，會義不容辭、用行動來支持。對於民調顯示恐過罷免門檻，陳柏惟說，民調像股票技術分析，顯示抹黑戰術奏效，他會把基本面故好。

    台中市議員李天生、 陳世凱、楊典忠、王立任、林德宇、張家銨、「挺Q大隊」發起人藥師Freddy，今天都出席成立「反惡罷大聯盟」記者會。

    陳世凱表示，中二選區長期由同一個家族掌握政治資源，從國民黨主席朱立倫這一次下來看得出來，這是他對顏家的「後謝」行為，中二選區不應該這樣玩。

    張家銨說，她連買宵夜都會遇到柏惟，居然還有不實的、空穴來風的遙言，說他不在當地，這種不實言論真的很惡質，希望站出來遏止這樣的選舉文化。

    楊典忠、王立任、林德宇都說，有人批評柏惟沒有在地服務，但明明在基層就常看見他的身影，整合中央、地方資源，改善學校環境、自來水管汰換，交通設施等，面對這樣扭曲惡質的罷免，我們與惡的距離如此接近，希望為正直、溫暖、肯為台灣發聲的柏惟打贏這場選戰。

    陳柏惟說，罷免團體從當初橫空出世，到現在已經被國民黨影響，已經沒辦法溝通，非常可惜。對於大麻合法化問題，他堅定的挺藥反毒，法律上並無娛樂用的說法，只要沒有成癮性、沒有毒性，用在化妝品、營養品，他認為都是可以討論的，朱立倫掃街時說他支持毒品、瘋豬仔，不知道會不會有點心虛。

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    民進黨台中第二選區的6名議員站出來力挺陳柏惟，成立「反惡罷大聯盟」。（記者何宗翰攝）

    民進黨台中第二選區的6名議員站出來力挺陳柏惟，成立「反惡罷大聯盟」。（記者何宗翰攝）

    國民黨傾全黨之力要罷免立委陳柏惟，民進黨台中第二選區的6名議員，今天也站出來成立「反惡罷大聯盟」。（記者廖耀東攝）

    國民黨傾全黨之力要罷免立委陳柏惟，民進黨台中第二選區的6名議員，今天也站出來成立「反惡罷大聯盟」。（記者廖耀東攝）

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