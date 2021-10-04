國慶光雕展演明晚總統府前登場 以「百年追求世界台灣」為主軸

總統表示，國慶光雕展演將在總統府前正式開幕，邀請大家共襄盛舉。（取自臉書）

2021/10/04 20:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕110年國慶日將屆，蔡英文總統今日透過臉書介紹一系列慶祝活動，其中，國慶光雕展演將在明晚於總統府前正式開幕，蔡總統屆時也將出席。總統府說，光雕展演即將在5日至10日展開。因適逢台灣文化協會成立100週年，今年國慶總統府建築光雕展以「百年追求 世界台灣」為主軸，將展現四大主題理念—「自覺台灣、自律台灣、自信台灣、世界台灣」。

蔡英文在臉書表示，星期天就是中華民國國慶，這週會有很多精采的活動，請大家不要錯過！明天晚上，是大家期待的國慶光雕展演將在總統府前正式開幕，邀請大家一起鎖定臉書、YouTube頻道，讓我們透過直播，線上共襄盛舉。接下來，還會有新竹市國慶晚會、英雄遊行以及高雄國慶焰火。

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總統府今日也針對府前建築光雕展演做出說明，發言人張惇涵表示，因適逢台灣文化協會成立100週年，今年國慶總統府建築光雕展以「百年追求 世界台灣」為主軸，將展現四大主題理念—「自覺台灣、自律台灣、自信台灣、世界台灣」。

張惇涵表示，1921年誕生了許多影響台灣文化重要的先驅者，例如：雕塑家黃土水、舞蹈家蔡瑞月、作曲家郭芝苑、詩人楊秀喜等人，展現台灣人早在一世紀前，就嚮往並追求身心自由、自主的自覺。這2年受到疫情的影響，台灣人更發揮堅強的自律與韌性，一次又一次地度過考驗與難關。而體育英雄們國際舞台上展現的自信，更進而大步走向世界的無畏。

張惇涵提及，本次光雕展演由中華文化總會籌劃、高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任光雕藝術總監、知名音樂製作人柯智豪擔任音樂總監。配樂內容部分將搭配本次主題，致敬具影響力的百年藝術家們，從溫暖人心的《美麗島》、具團結意象的《我相信》、以及獲得第11屆夏季奧林匹克運動會音樂比賽的《台灣舞曲》等，以數首台灣經典且獨具意義的歌曲加以改作呈現，致敬先驅們的努力追求，同時呈現臺灣人民的團結意象。

張惇涵說明，今年國慶光雕展演時間為為10月5日晚間7時30分至9時30分、10月6日至10日晚間7時至9時30分，每半小時一場次，在總統府前凱達格蘭大道演出，歡迎國人朋友蒞臨觀賞，共同歡慶國家的生日。點燈儀式即將於明（5）日晚間7時30分舉行，屆時將實施場地管制，建議民眾可觀看晚間8時後場次。

最後，張惇涵也提醒，煩請欲前來觀賞的朋友配合相關防疫規範，完成實聯制登記、全程佩戴口罩，除補充水分外，全程禁止飲食，並與周圍民眾相互保持室外1公尺以上之安全社交距離。

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