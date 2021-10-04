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    藍委指中油考試與公投同日是作弊 王美花：日期早已決定

    經濟部長王美花駁斥，中油考試是半年或一年前就決定，經濟部可以檢討，但不接受作弊指控。（記者方賓照攝）

    經濟部長王美花駁斥，中油考試是半年或一年前就決定，經濟部可以檢討，但不接受作弊指控。（記者方賓照攝）

    2021/10/04 18:26

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委林奕華今日在立法院財政委員會質詢指控，中油今年底僱用人員考試與公投投票日同一天，質疑中油公司與藻礁公投有利害關係，同日舉行是作弊。對此，經濟部長王美花駁斥，中油考試是半年或一年前就決定，經濟部可以檢討，但不接受作弊指控。

    立法院財政委員會今日聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」。林奕華質詢指出，中油將在今年12月18日舉辦110年僱用人員考試，卻與公投日同一天。今年公投有一項珍愛藻礁公投，中油身為直接利害關係人，卻用技術性方式讓考生沒辦法公投。

    林奕華痛批，教育部在2020年大選時曾經發文到各校，若大學期末考和投票日同一天，要求必須改期，國防部也曾因罷免投票，要求指參學院考試改期。而中油考試卻與公投同一天，經濟部應儘速處理作弊。

    王美花提及，她不太清楚這個訊息，但中油考試是在半年或一年前決定。而且中油年底的考試僅是僱用人員考試，並非正式人員。立委可要求經濟部檢討，但不要說經濟部作弊，「沒有辦法接受這樣的指控」。

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