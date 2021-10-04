「台灣在備戰」 吳釗燮促澳台強化安全合作

中國解放軍本月起加大派軍機襲擾我南方外圍空域力道，10月1日至3日，共計派93架次軍機擾台。圖為空軍揭露國軍戰機緊急升空、地面官兵監控動態、防空飛彈備戰的情形。（取自臉書）

2021/10/04 10:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲廣播公司（ABC）今天刊登外交部長吳釗燮專訪。對於中國近日加強對台軍事滋擾恫嚇，吳釗燮表示，台灣在備戰，如果中國要對台灣發動戰爭，「我們將戰鬥到底」。吳釗燮並敦促澳洲強化與台灣的情報共享和安全合作。吳釗燮也提到，台灣有不同的戰爭策略，不會尋求核潛艦。吳釗燮並感謝澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

澳媒ABC今以「台灣外交部長示警台灣準備與中國開戰，要求澳洲提供幫助」為題，刊登外交部長吳釗燮訪問。報導指出，台灣外長警告說，他的國家正在準備與中國開戰，敦促澳洲加強情報共享和安全合作，因為北京加強了軍事恫嚇。自上週五以來，中國解放軍（PLA）軍機侵擾台灣防空識別區架次已累計達93架，其中10月2日更是近年公開以來單日最高架次39架。

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吳釗燮重申台灣對自我防衛的承諾，強調「如果中國要對台灣發動戰爭，我們將戰鬥到底，這是我們的承諾。」吳釗燮也說，他敢肯定，中國若對台灣發動攻擊，將遭受巨大痛苦。

吳釗燮並在訪問中呼籲，澳洲等理念相近國家應發展更緊密的關係應對此局勢，「我們希望與其他國家、夥伴進行安全和情報交流，包括澳洲，這將使台灣能更好地應對戰局。」

美國和澳洲在9月16日聯合聲明中指出，雙方均有意願與台灣強化關係，同時強調台灣是領先的民主政體及兩國的關鍵夥伴。美澳並重申支持台灣參與國際事務及和平解決兩岸議題的立場，並將共同強化與台灣在太平洋地區的援贈協調。

對於「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）和四方安全對話（Quad），吳釗燮表示，樂見台灣理念相近的夥伴正在密切合作，以保衛印太區域，「我很高興看到澳洲將承擔更多維護印太地區和平與穩定的責任。」同時吳釗燮也說，因為戰爭策略的不同，台灣不會試圖獲得核潛艦，「我們需要發展不對稱戰力，如果要發生戰爭，我們需要不同的思維以擊敗中國，所以核動力潛艦不是我們想要的東西。」

除了更緊密的安全關係，吳釗燮在訪問中也感謝澳洲支持其加入CPTPP，「據我所知，澳洲一直是支持台灣參與CPTPP最直言不諱的成員之一。我們私下討論了一段時間，我們了解並感謝澳洲的支持。」

澳洲廣播公司（ABC）今天刊登外交部長吳釗燮專訪。對於中國近日加強對台軍事滋擾恫嚇，吳釗燮表示，台灣在備戰，如果中國要對台灣發動戰爭，「我們將戰鬥到底」。吳釗燮並敦促澳洲強化與台灣的情報共享和安全合作。（翻攝自ABC網站）

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