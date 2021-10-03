時力民調：蔡總統滿意度五成六、蘇揆四成九

時代力量今日於中央黨部舉行「時代力量政情報告－防制中資、五倍券、居住正義」時事議題民調記者會。右為黨主席陳椒華立委，左為秘書長白卿芬。（記者叢昌瑾攝）

2021/10/03 11:10

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量今發布最新民調，有五成六的民眾，對於總統蔡英文上任以來的表現感到滿意；至於行政院長蘇貞昌上任以來的滿意度，則超過四成九。時力黨主席陳椒華表示，執政黨在疫情等相關決策上，缺乏公開透明，造成民眾信心不足，例如「3+11」為何沒有會議紀錄等，希望行政團隊能夠加強改進。

民調詢問：「整體來說，請問您對於蔡英文總統就任以來的表現，感到滿不滿意？」。結果顯示，有17.5%非常滿意，38.5%還算滿意，18.0%不太滿意，19.4%非常不滿意，6.6%無明確意見。換算下來，56.0%感到滿意，37.4%感到不滿意。

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而在蘇貞昌院長的滿意度部分，有12.3%非常滿意，37.2%還算滿意，20.4%不太滿意，22.7%非常不滿意，7.5%無明確意見。換算下來，49.5%感到滿意，43.1%感到不滿意。

對此，陳椒華表示，根據調查，蘇院長的滿意度比總統差了很多，施政表現上，在立法院，尤其從疫情發生以來，服務業、餐飲業收入頓時減少很多，政府紓困或相關政策上，包括房價降低的表現顯然不符預期，且執政黨在相關決策，像時力長期主張的囤房稅，執政黨在立院並不願意去做出比較有效的修法。

陳椒華指出，政府決策不夠公開透明，也讓民眾沒信心，包括她一再強調的「3+11」破口，為何沒會議紀錄、不公開，疫苗等決策為何不透明，顯示行政院有非常大的改善空間，民調呈現事實，希望行政團隊能夠加強改進。

本次調查對象為台灣全國年滿20歲的一般民眾，調查方法採市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間為9月23日至27日，共完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

時代力量今發布最新民調，有五成六的民眾，對於總統蔡英文上任以來的表現感到滿意；至於行政院長蘇貞昌上任以來的滿意度，則超過四成九。（記者謝君臨攝）

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