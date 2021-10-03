28名台藝人賀中國國慶！范世平：「高級黑」與「低級紅」

台師大政研所教授范世平2日在臉書表示，今年中國國慶至少有28名台灣藝人參與慶祝，祝賀詞內容可分為「高級黑」與「低級紅」，看起來像是對中國領導人習近平冷嘲熱諷。（法新社檔案照）

2021/10/03 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕台師大政研所教授范世平2日在臉書表示，今年中國國慶至少有28名台灣藝人參與慶祝，祝賀詞內容可分為「高級黑」與「低級紅」，看起來像是對中國領導人習近平與中國現況冷嘲熱諷。

范世平在臉書表示，今年中國國慶，幫中國唱生日快樂的台灣藝人有：王大陸、賴冠霖、陳立農、焦恩俊、林志穎、楊麗菁、徐潔兒、陳志朋、陳妍希、信、彭于晏、阮經天、陳意涵、辰亦儒、汪東城、董又霖、劉以豪、林佑威、卓依婷、文淇、郭品超、張韶涵、吳奇隆、黃品源等。

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范世平指出，台灣藝人中，歐陽娜娜與鬼鬼（吳映潔）等人說「願祖國繁榮日盛」，「願」是「未來式」，表示中國的「繁榮昌盛」還沒來，還不是「現在進行式」。所以難道是諷刺習近平這十年執政毫無政績？習宣布中國「全面脫貧」與「全面小康」都是假的？這叫「高級黑」，表面上歌頌祖國與習近平，實際上是暗貶。

范世平提到，張鈞甯與楊丞琳的祝賀詞寫下「山河錦銹，盛世中華」，這種則是「低級紅」，過度讚美而完全違背現實，最近中國20幾個省市大停電，民眾怨聲載道，這叫「山河錦繡」？習近平每天打壓一個產業，造成失業增加，還逼迫大老闆捐款；而國際聯手「反中」也方興未艾，甚至今年國慶活動又創下史無前例的簡單，這叫「盛世中華」？

范世平強調，這些人左一句「祖國，我愛你」，右一句「祝福祖國」，他們沒有對生養自己的台灣表達過這種情感，而他們卻也並非真的對中國充滿深情，只是為了人民幣而出賣自己的靈魂，與數十年前相比，現在台灣藝人在中國的優勢不再，且中方勤扣「台獨」帽子，因此今年表態慶賀中國國慶的台灣藝人特別多。

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