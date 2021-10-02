林智堅今訪新埔柿餅農場 鄭朝方前一晚PO文柿餅仔的宿命
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹市長林智堅倡議竹竹合併升格的請益之旅今天啟動，首站造訪新竹縣柿餅之鄉的味衛佳柿餅觀光農場，而曾經參選過新竹縣長的行政院政務顧問鄭朝方，剛好在昨天深夜以「當一個溫暖的陽光捕手～柿餅仔的宿命」為題PO文，內容提到政治很像魷魚遊戲，政治工作者如同參加遊戲的人，既合作且競爭，考驗人性，很寫實殘酷，引起不少好事者的揣測。
新竹市長林智堅今天在味衛佳受訪被問到此行有無邀請鄭朝方同行，畢竟縣市的大、小綠議員跟黨部主委都到場了，對於鄭朝方的po文有何看法？
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林智堅說，他今天行程就滿滿，還來不及看，等下會抽空了解鄭朝方所抒發的。至於新埔柿餅請益之旅是由民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名所邀，他不清楚是否有邀請鄭朝方同行。
鄭朝方受訪說，他並沒有收到林智堅新埔行的邀請，不過他自己也是行程滿滿。
鄭朝方笑說，他昨天跑行程經過新埔，剛好收到來自支持者所送魷魚遊戲的椪糖柿餅版，想說最近剛好也是柿餅產季，所以想要今天發文幫在地的觀光來行銷一下。但因稍晚獲悉林智堅今天的請益之旅會到新埔，為了避免強碰，他才改為昨晚發文，沒想到反成大家的焦點。
鄭朝方說，新竹縣被民進黨視為艱困選區，是他成長的家鄉。深蹲了5年多，且不論跟隊友間的競合如何，根本是進步力量在新竹縣太少了，如果有更多的人像他一樣來深蹲耕耘，他是非常歡迎。
對於林智堅的竹竹合併升格計畫，鄭朝方說是從媒體得知，且在第一時間就發文支持林智堅的新方向，建議當他在聽取地方意見的時候，其實還是有更多不同的聲音，畢竟新竹縣不是只有竹北和竹科，另外12個鄉鎮的聲音也需要被聽到。
他認為任何新政策推行之時，政治人物都需要低頭傾聽基層的意見，彎腰來說明，不能只是由上而下。