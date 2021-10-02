林智堅今訪新埔柿餅農場 鄭朝方前一晚PO文柿餅仔的宿命

新竹市長林智堅（中）今天為了竹竹合併升格到新埔柿餅之鄉請益。（記者黃美珠攝）

2021/10/02 14:54

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹市長林智堅倡議竹竹合併升格的請益之旅今天啟動，首站造訪新竹縣柿餅之鄉的味衛佳柿餅觀光農場，而曾經參選過新竹縣長的行政院政務顧問鄭朝方，剛好在昨天深夜以「當一個溫暖的陽光捕手～柿餅仔的宿命」為題PO文，內容提到政治很像魷魚遊戲，政治工作者如同參加遊戲的人，既合作且競爭，考驗人性，很寫實殘酷，引起不少好事者的揣測。

新竹市長林智堅今天在味衛佳受訪被問到此行有無邀請鄭朝方同行，畢竟縣市的大、小綠議員跟黨部主委都到場了，對於鄭朝方的po文有何看法？

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林智堅說，他今天行程就滿滿，還來不及看，等下會抽空了解鄭朝方所抒發的。至於新埔柿餅請益之旅是由民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名所邀，他不清楚是否有邀請鄭朝方同行。

鄭朝方受訪說，他並沒有收到林智堅新埔行的邀請，不過他自己也是行程滿滿。

鄭朝方笑說，他昨天跑行程經過新埔，剛好收到來自支持者所送魷魚遊戲的椪糖柿餅版，想說最近剛好也是柿餅產季，所以想要今天發文幫在地的觀光來行銷一下。但因稍晚獲悉林智堅今天的請益之旅會到新埔，為了避免強碰，他才改為昨晚發文，沒想到反成大家的焦點。

鄭朝方說，新竹縣被民進黨視為艱困選區，是他成長的家鄉。深蹲了5年多，且不論跟隊友間的競合如何，根本是進步力量在新竹縣太少了，如果有更多的人像他一樣來深蹲耕耘，他是非常歡迎。

對於林智堅的竹竹合併升格計畫，鄭朝方說是從媒體得知，且在第一時間就發文支持林智堅的新方向，建議當他在聽取地方意見的時候，其實還是有更多不同的聲音，畢竟新竹縣不是只有竹北和竹科，另外12個鄉鎮的聲音也需要被聽到。

他認為任何新政策推行之時，政治人物都需要低頭傾聽基層的意見，彎腰來說明，不能只是由上而下。

行政院政務顧問鄭朝方手拿支持者送的椪糖柿餅版替柿餅產業宣傳產季來了，意外碰上新竹市長林智堅的新埔柿餅請益之旅，憑添今年柿餅的鋒頭。（取自鄭朝方臉書）

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