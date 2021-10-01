新北稱「加倍奉還」加倍券 綠議員批「加倍欺騙」

新北市議員張志豪認為，新北加倍券號稱「加倍奉還」，其實是「加倍欺騙」。（資料照，記者何玉華攝）

2021/10/01 17:42

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員張志豪今天在新北市議會指出，新北市府提出的振興五倍券加碼方案，號稱是「加倍奉還」的新北加倍券，實則是「加倍欺騙」、「加倍阻撓」，要等到11月8號才抽獎公布中獎名單，讓民眾在10月8日領到中央的五倍券，全國瘋狂消費之際，新北市卻是靜悄悄；新北市長侯友宜回應說「議員誤會大了」，加倍券是搭配中央第2梯次方案，一定是「加倍送」、「加好用」、「加便利」。

張志豪表示，新北加倍券只限新北市民參加，且必須保留所登記方案的同額五倍券來兌換新北加倍券。但中央五倍券10月8號就開放使用，新北券卻要等到11月8號才抽獎公布中獎名單，等於要讓市民把五倍券收藏在口袋。當各縣市都想趁著國慶連假吸引民眾消費時，新北市卻是沒有任何作為。

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張志豪說，從五倍券開放消費日起，不分縣市民眾只要在高雄市內消費，隨時可兌換成高雄券。而不論是現金或五倍券消費，額滿後憑發票可日日抽iPhone 13、周周抽機車、月月抽特斯拉，另外還能用200元五倍券兌換400元商圈夜市券，對民眾來講這才是充滿加碼與誘因的振興政策。反觀新北，除了口號喊得震天嘎響虛假的加倍券外，根本毫無任何加碼誘因，又怎能吸引其他縣市的民眾來新北消費呢？根本就是一場大騙局。

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