海洋科技政策綱領出爐 牽動10年科研發展

國家海洋研究院院長邱永芳（右後）報告海洋科技綱領，落實總統蔡英文﹑副總統賴清德及行政院長蘇貞昌（左上）的「海洋國家」政策。（記者洪定宏攝）

2021/10/01 17:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕為落實總統蔡英文「立足台灣、航向海洋」的重大宣示，國家海洋研究院繼海洋基本法與國家海洋政策白皮書後，耗費10個月的心力，召開5場跨區域策略共識會議、逾30場推動小組工作會議、訪談諮詢學者專家87人次，收整172項產官學研建議，終於擬定「海洋科技政策綱領」，為「海洋國家」立下全新里程碑。

政策綱領內容牽動未來10年國家海洋科技中長程發展，包括建置海洋基礎資料調查研究船與船模水槽、台灣全海域基礎調查及雲端資料庫、loT/5G/B5G/6G基礎建設，以及區域海洋關鍵技術研究中心。

請繼續往下閱讀...

國家海洋研究院院長邱永芳今（1）日下午出席「2021台灣海洋聯盟大會」時，正式向全國海洋產官學研菁英，說明海洋科技政策綱領及其對海洋產業發展與應用的影響。邱永芳將綱領的策略藍圖，緊扣聯合國10年海洋永續發展目標，期望動員海洋研究的資源和技術創新，逐步落實33項行動方案。

讓人眼睛一亮的是，邱永芳透過矩陣九宮格分析法，以海洋3大核心議題（基礎環構整備、國家安全確保、海洋永續發展）為橫軸，3大發展方向（推動海洋產業發展、強化海洋科技治理、落實海洋生態人文）為縱軸，透過交叉對應方式，經由滾動式討論修正後，產出9大推動策略，並依循各項策略架構，延伸出33項行動方案。

邱永芳強調，總統蔡英文於2018年4月，宣示海洋是台灣最重要的出路，並提出「健全海洋法制，做好生態保育工作」、「配合政策，推動海洋產業」及「強化海洋研究能量，培育海洋人才」3大努力方向，期勉要立足台灣，航向海洋。

因此，國海院繼2018年11月海洋基本法、2020年6月國家海洋政策白皮書後，從去（2020）年11月起，開始推動「海洋科技政策綱領與行動方案」規劃，共訪談諮詢學者專家87人次，召開30多場計畫推動小組工作會議，並舉辦台南、台北、花蓮、台中、高雄共5場跨區域的策略共識會議，邀集與會學者專家共105人次，收整172項產官學研建議。

經過計畫推動小組與國海院再次通盤審慎評估後，定調海洋科技3大推動方向、9大推動策略及33項行動方案，完成藍圖初步規劃，作為未來10年國家海洋科技中長程發展的優先議題與方向參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法