海軍二戰艦艇少一艘 大峰軍艦今除役

海軍艦隊指揮部1日在高雄新濱營區舉行「大峰軍艦」除役典禮，艦隊指揮官黃佑民中將與同袍前輩及官兵合影。（軍聞社提供）

2021/10/01 15:59

〔記者吳書緯／台北報導〕經歷過第二次世界大戰的海軍「大峰軍艦」今天除役，海軍艦隊指揮部在高雄新濱營區舉行「大峰軍艦」除役典禮，指揮官黃佑民中將感謝曾經在大峰艦上服役的前輩及同袍，由於他們的辛勤付出，始能圓滿達成海上救難及支援靶勤等各項任務，有效維護海上艦船安全與支援軍事操演。

根據軍方媒體「軍聞社」今天報導，海軍艦隊指揮部今舉行「大峰軍艦」除役典禮，由指揮官黃佑民主持，並邀請，歷任艦長及各級重要幹部共襄盛舉；黃佑民於除役典禮中首先宣布除役命令，並接受呈繳單位旗，印信及艦艇名牌。

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黃佑民指出，「大峰軍艦」曾執行澎湖空難人員搜救，希臘籍貨輪「阿瑪斯號」擱淺警戒等重大海，空難救護任務，所締造出的功勳事蹟與光榮歷史，是海軍現役官兵的典範，並期勉全體官兵須以歷史為鏡，致力於維護海軍優良傳統，踵武前賢，秉持「錨鏈精神」，永續發揚海軍「忠義軍風」，繼續擔負起護衛臺海安全的重責大任，以不辜負全體國人的殷切期盼。

根據資料，大峰軍艦前身為美國海軍遠洋拖船「納拉甘西特號」（Narragansett），納拉甘西特號於1942年下水、1943年成軍，排水量為1255噸，在二戰期間支援西西里戰役、入侵義大利等戰役，並曾遭到納粹德國戰機攻擊，造成艦上官兵多人死傷，隨後在1944年底轉隸屬於美國海軍太平洋艦隊，戰後於1946年退役，做為美國後備艦隊封存，直到1991年被出售給中華民國海軍。

我國1991年從美國購入3艘遠洋拖船，一艘做為拆零艦並未服役，而「納拉甘西特號」（Narragansett）經過海軍接收後，延續海軍遠洋拖船和救難艦以「大」字為艦首名的傳統，命名為「大峰軍艦」，於1992年6月成軍。

有鑑於海軍「大」字級艦艇多已老舊，海軍近年推動「安海計畫」執行新型救難艦國造案，首艘新型救難艦由台船承包建造，預計到2023年8月4日前完工並交付海軍；倘若計畫順利，預計再建造5艘同級艦。

根據國防部110年度公開預算書中指出，新型救難艦將擔任海軍艦艇海上遇險救難丶拖帶及大型無動力儎台（浮塢丶大型靶船丶工作平台等）海上拖帶任務為主，並協助其他公務單位及民間船舶的海上救難丶聯合搜救及人道任務為輔。

國防部表示，新型救難艦完成後，具有速度快丶機動力佳丶自動化作業能力高丶拖帶拉力大等特性，遂行艦艇救難丶拖帶及水下失事物體打撈等任務，不易受操作安全及風力等因素限制，有利救難任務達成。

海軍大峰軍艦今天除役，官兵進行塗銷舷號的作業，象徵軍鑑正式除役。（軍聞社提供）

海軍大峰軍艦今除役。（軍聞社提供）

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