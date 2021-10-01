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    大新竹合併議題 正國會9立委：整體檢討行政區劃

    民進黨9名「正國會」立委今天針對大新竹合併議題發出聯合聲明，呼籲跳出單一縣市合併框架，整體檢討現行行政區劃。（資料照）

    民進黨9名「正國會」立委今天針對大新竹合併議題發出聯合聲明，呼籲跳出單一縣市合併框架，整體檢討現行行政區劃。（資料照）

    2021/10/01 14:48

    〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨「正國會」立委今天針對大新竹合併議題發出聯合聲明，呼籲跳出單一縣市合併框架，整體檢討現行行政區劃，國土相連下，牽一髮必動全身，現實上難以僅針對單一縣市之整併進行討論，縣市合併的議題，應破除地域主義思維，從國家整體發展角度出發。

    民進黨「正國會」立委黃秀芳、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、陳瑩、余天、吳琪銘、莊競程、蔡適應今天發出聯合聲明，另外民進黨立委林岱樺也加入此聲明，針對大新竹合併議題，呼籲跳出單一縣市合併框架，整體檢討現行行政區劃。

    聯合聲明指出，在新竹市林智堅市長提出新竹縣、市整合的「大新竹合併」倡議後，我們感受到來自社會熱烈的迴響與討論，顯見竹竹縣市合併，基本上符合民眾期待，也反映現實需求，更值得注意的是，相關討論已超越新竹縣、市本身，成為全國性的議題，包括區域治理、國土規劃，釐清中央地方關係，以及合理化中央與地方財政劃分等，促進台灣國家正常化之重要國家發展課題，再次受到國人重視與關心。

    聯合聲明提及，他們認為，竹竹縣市合併的確符合實際上需要，反映出現行體制與政治實務上已出現差距必須修正，同時意味著目前「大都小縣」的六都體制，無法合乎現實需求，需要重新檢視同時進行體制革新。但在國土相連下，牽一髮必動全身，現實上難以僅針對單一縣市之整併進行討論，未來相關修法，勢必將牽涉包括整體國土改造與行政區劃、中央與地方政府關係、行政與立法關係，以及選制改革等4大層面的體制革新。

    聯合聲明中建議，縣市合併的議題，應破除地域主義思維，從國家整體發展角度出發，依上述所提的4個面向，分層次進行更細緻的整體討論與規劃。而國土規劃與行政區劃，除不應陷入一刀兩斷式的思維，還須於更多的地方與區域進行溝通討論。除應廣納各方意見外，也應統整國民對國土的想像與願景。以此，或可採取「國土規劃國是會議」的方式進行，凝聚國民共識，擬定更具體的配套方案，才不會錯失這個整體檢討國土規劃、促進國家邁向正常化的契機。

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