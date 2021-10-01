台灣國旗遭撤 朱立倫辦公室籲「北京政府」：無助兩岸正向發展

國民黨主席當選人朱立倫。（資料照）

2021/10/01 13:10

〔記者施曉光／台北報導〕針對我國自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽時，國旗遭主辦單位撤下一事，國民黨主席當選人朱立倫辦公室今日指出，此事件是因為中國方面無法接受中華民國國旗在中國境內轉播，而切掉訊號，主辦單位在沒有事先與台灣代表團溝通的過程下，撤下了我國國旗以維持轉播順利，雖在事後道歉，但仍令人無法接受。

朱立倫辦公室向「北京政府」呼籲，這類在國際場合打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為，無助於兩岸正向發展，雖然民進黨執政後兩岸關係陷入僵局，但台灣仍有許多民眾對中國抱持善意，類似打壓我方國際空間的做法，只會讓台灣人民的心理距離與中國越來越遠。

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同時，朱辦指出，在整起事件發生過程中，我陸委會是否有向中國方面溝通表達不同意見？外交部是否有協助台灣代表團向主辦單位表達嚴正抗議與協助處理？當兩岸關係徹底斷線，蔡政府手足無措，除了黨公職紛紛貼文開罵，有無實際辦法維護台灣人在中國境內與國際上的權益？

朱辦表示，日本及其他參賽國選手為了表達力挺台灣而紛紛跟進選擇撤下自己國旗的舉動，彰顯了拒絕政治干預體育的態度及超越國界的友愛精神，該辦表達敬佩與感謝。

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