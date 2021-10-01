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    中國秀下限辱罵吳釗燮 陳亭妃：朱立倫是否該有一點譴責之聲？

    民進黨立委陳亭妃。（資料照，陳亭妃辦公室提供）

    民進黨立委陳亭妃。（資料照，陳亭妃辦公室提供）

    2021/10/01 12:41

    〔記者簡惠茹／台北報導〕中國國台辦近日發千文字辱罵我國官員，日前還有世界自由潛水協會遭中國施壓撤旗，已有10個國家應援台灣，民進黨立委陳亭妃今天指出，中國國台辦已經超過底線了，即將上任國民黨主席的朱立倫，對於自己國家的外交部長，遭受如此的侮辱，是不是該有一點點譴責之聲？

    陳亭妃表示，中國國台辦以蒼蠅、螞蚱（即蚱蜢）來辱罵一個人，就算用最低的標準來看，都已經超過底線了，即將上任國民黨主席的朱立倫，對於自己國家的外交部長，遭受如此的侮辱，是不是該有一點點譴責之聲？還是未來的朱主席根本就是跟中國站在同一陣線，不惜迎合中國，一起欺負台灣人？

    陳亭妃指出，中國國台辦這種秀下限的批評跟汙衊，她覺得非常不適當，已經失了他們的國格，我們更看到，全世界力挺台灣，他們不認為台灣是在倡議台獨，而是認為台灣本來就是一個國家，所以會在這些台獨議題不斷放大、糾結的就只有中國，而且已經拉高了兩國之間的對立，所以我們台灣人民絕對無法接受，一定會跟我們的外交部長站在一起。

    對於台灣參加自由潛水上錦標賽，因為中國質疑，害台灣國旗被撤下，陳亭妃說，這真的是看到中國的小鼻子、小眼睛的作法，用這種轉播權的力量，把台灣的國旗拿下來，隱藏起來，但是我們也感謝這麼多的國家，願意跟台灣站在一起，他們也自願把自己的國旗隱藏起來，這就是力量，這就是全世界現在力挺台灣的力量，這並不是中國一個國家可以控制的，因為有太多人作為我們的後盾，希望我們真正能夠把台灣走出去。

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