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    藍委拂曉集結 立院議場開門後搶占官員席

    國民黨立委今早7點議場大門一開準時進入場內，搶占議場官員席及發言台。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委今早7點議場大門一開準時進入場內，搶占議場官員席及發言台。（記者王藝菘攝）

    2021/10/01 08:01

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院國民黨團日前杯葛行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，被民進黨團以議事程序化解，國民黨團表示要進行「焦土戰爭」。國民黨立委今早6點20分集結，7點議場大門一開準時魚貫進入場內，並搶占議場官員席；國民黨團提出高達190多案的增列討論事項等案，書記長陳玉珍稱要針對國人所關心的重大議題進行監督。

    國民黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷昨下午1點多突然在議場大門前架行軍床。陳玉珍昨表示，兵來將擋、水來土掩，做好一切戰術準備，隨後國民黨立委輪流排班在議場門口守夜，為了搶奪今日立法院院會的排案權。

    清晨6點20分，國民黨立委集結，並在議場前等候7點大門開啟，陳玉珍不忘提醒黨團成員「衝進議場之後就是各就各位」，為今日的議事攻防做出準備；7點整，立法院議場大門準時開啟，國民黨立委魚貫進入場內，搶占議場內的官員席以及發言台等位置，為今日議事攻防做準備。

    陳玉珍代表國民黨團向立法院議事人員提出高達190多案的增列討論事項，並表示這些議案是針對國人所關心的重大議題，並呼籲民進黨立委屆時不要護航行政院，不讓國民黨團進行監督。

    據了解，國民黨團提出的增列討論事項內容包含「3+11」、議事不公、台電跳票、國防預算、鳳梨釋迦、學習歷程遺失、縣市合併檢討、離岸風電國產化跳票、不在籍投票、加入CTPPP等。

    國民黨立委今早7點議場大門一開準時進入場內，搶占議場官員席及發言台。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委今早7點議場大門一開準時進入場內，搶占議場官員席及發言台。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委搶占議場內的官員席以及發言台等位置。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委搶占議場內的官員席以及發言台等位置。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委今早7點議場大門一開準時進入場內，就搶占議場官員席。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委今早7點議場大門一開準時進入場內，就搶占議場官員席。（記者王藝菘攝）

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