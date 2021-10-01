超荒謬！朱立倫回覆中共賀電 外媒記者長文砲轟「勾結敵人」

印度記者魯德羅內爾．戈什認為，準黨主席朱立倫回覆中共賀電，並將兩岸緊張局勢歸咎給民進黨，是「徹頭徹尾的荒謬」，能被視為「與敵人勾結」。（資料照）

2021/10/01 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕《印度時報》記者魯德羅內爾．戈什（Rudroneel Ghosh）30日針對國民黨主席選舉發表評論，他認為，準黨主席朱立倫回覆中共賀電，並將兩岸緊張局勢歸咎給民進黨，是「徹頭徹尾的荒謬」，能被視為「與敵人勾結」。

戈什表示，朱立倫並非首次當選國民黨主席，但此次他立刻為自己挖了1個坑，中共寄來的賀電中強調恢復台海和平、反對台獨、爭取和平、謀求統一，此時，任何稱職的政治家都應該嗅到陷阱，朱立倫卻沒有無視這封信，還給予回覆，將兩岸緊張局勢歸咎於民進黨，表態反對台獨，還宣稱若以九二共識為基礎，國民黨能與中國「求同尊異」。

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戈什指出，朱立倫的舉動不僅是徹頭徹尾的荒謬，而且無異於政治自殺，目前中國不時對台灣進行軍事威脅，朱立倫收到且認同中國領導人的賀電，能被視為「與敵人勾結」，在民主國家，政黨領袖接受敵國元首的賀電是相當荒唐的，再者，朱立倫表態反台獨，已經說明他就是「親統派」，隨然朱有可能會以「九二共識」加以解釋，但這根本不重要。

戈什認為，「九二共識」對中國而言只會被用來強調「一個中國」，不可能給國民黨有其他解釋空間，且台灣2014年太陽花學運、2019年支持香港反送中，都一再顯示中國的「一國兩制」受到台灣人廣泛拒絕，國民黨也因此輸掉2020年總統大選，朱立倫為何犯下這種政治錯誤，唯一的解釋是，朱立倫是在黨內「親統老衛兵」的幫助下當選主席，因此回覆中共賀電。

戈什強調，但朱立倫的舉動仍是錯誤的，因為台灣青年都想維護民主與獨立地位，而這也引出了1個問題，習近平明知「發賀電」會給國民黨不良影響，為何還要這麼做？或許習近平並不關心國民黨的命運，習近平知道大多數台灣人反對統一，這樣有利中共煽動中國民族主義，這也是為何要定期派出軍機、軍艦威脅台灣。

戈什認為，未來會有愈來愈多台灣人疏遠中國，而台灣也可能成為習近平鞏固黨內權力、促進集權計畫的政治工具，國民黨在這種情況下，基於台灣安全與政治考量，是時候放棄「九二共識」，當中方已自行破壞這份共識，國民黨也必須與時俱進。

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