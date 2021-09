台美日GCTF談科技力建構韌性 美駐聯副大使連線致詞

台美日29日在「全球合作暨訓練架構」(GCTF)平台共同舉辦「以科技力建構韌性及加速落實永續發展目標」線上國際研討會。上排由左至右:外交部長吳釗燮、AIT台北辦事處副處長柯傑民(Jeremy_Cornforth)、日本台灣交流協會代表泉裕泰(Izumi_Hiroyasu);下排由左至右:駐紐約辦事處處長李光章、美國駐聯合國副大使蒲杰夫(Jeffrey_Prescott)。 (外交部提供)(記者呂伊萱攝)

〔記者呂伊萱/台北報導〕台美日29日在「全球合作暨訓練架構」(GCTF)平台共同舉辦「以科技力建構韌性及加速落實永續發展目標」線上國際研討會,邀集26國、逾80位官員及專家與會。此次會議在聯大開議期間舉辦,美國駐聯合國副大使蒲杰夫(Jeffrey_Prescott)連線致詞時強調,美國歡迎並支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構以及相關組織。

外交部為了彰顯台灣是協助全球落實聯合國「永續發展目標」(SDGs)的建設性夥伴,與美國及日本在9月29日第76屆聯合國大會開議期間共同舉辦「全球合作暨訓練架構—以科技力建構韌性及加速落實永續發展目標」(vGCTF on Building Resilience and Accelerating the SDGs through Technology)線上研討會,探討如何透過科技合作,因應全球共同挑戰。

外交部說,台美日三方去年首度在9月聯大開議期間舉辦GCTF線上工作坊,廣獲正面迴響。今年再度於聯大開議期間透過GCTF平台分享落實聯合國SDGs的經驗及成果。吳釗燮致詞指出,聯合國呼籲各方採取集體行動以終結疫情、並重回落實SDGs的道路,台灣是國際社會不可或缺的成員,願意貢獻科技長才,與全球合作邁向更佳疫後復甦,以及實現聯合國「2030年永續發展議程」及其各項永續發展目標,「目前正是聯合國採取行動解決台灣被不當排除在聯合國體系外的時刻。」

AIT副處長柯傑民表示,台灣作為亞洲的「矽島」,是全球半導體生態圈的關鍵匯聚點,也是從5G-ORAN(開放式無線接取網路)到人工智慧等新興科技的尖端先驅,並一向致力於將這些科技用於謀求公共福祉。

日本駐台代表泉裕泰表示,全球疫情凸顯落實SDGs的重要性,國際社會應秉持「不遺漏任何人」原則相互合作,日本讚賞台灣持續為促進永續發展及繁榮做出貢獻。

美國駐聯合國副大使蒲杰夫則強調,美國歡迎並支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構以及相關組織。

根據資料,此次研討會邀請來自26個國家、逾80位官員及專家學者線上與會,講者有「台灣人工智慧實驗室」(Taiwan AI Labs)創辦人杜奕瑾、美國國際開發總署(USAID)發展、民主暨創新局科技主任Christopher Burns等人,愛爾蘭都柏林大學永續發展研究中心主任Patrick Paul Walsh擔任主持人。

