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    退輔會駐美人選擇定！ 馮世寬：將級退伍駐外武官

    退輔會主委馮世寬。（資料照）

    退輔會主委馮世寬。（資料照）

    2021/09/30 10:20

    〔記者吳書緯／台北報導〕為強化對美關係，退輔會預計派員駐美，並已獲得美方同意；退輔會主委馮世寬今表示，預計明年1月1日派員駐美，長期目標是與美國退伍軍人事務部建立官方聯繫管道，提高我國退伍軍人福祉，並透露已完成其中1名駐美人事遴選，是將級退伍且當過駐外武官、並曾在駐在國受過教育，而另1人尚在遴選中。

    立法院院會4月三讀通過「退輔會組織法部分條文修正案」，明定退輔會未來可派員駐境外辦事；根據退輔會當時計畫，預計在今年第三季將派兩位退輔會官員駐美國華盛頓，將以公開、公正方式選拔具公務人員資格的國軍退除役官兵擔任駐外人員，並會在當地聘用一位雇員。

    立法院外交及國防委員會今邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。馮世寬報告時指出，退輔會駐外案經長期爭取，終獲美方同意派員，待完成人員甄選，預計明年成行。「短期目標」為輔導海外榮光會推動國民外交，「中期目標」是深化與美國主流退伍軍人協會實質交流，「長期目標」與美國退伍軍人事務部建立官方聯繫管道，提高我國退伍軍人福祉。

    馮世寬指出，目前已經選出1位駐美人選，另1位尚在遴選中，而目前擇定人選是將級退役，原因是希望能與美方退伍軍人有交集，互相訪問時能有交談目標，也盼讓美方知道我國退伍軍人值得推廣。

    無黨籍立委林昶佐、國民黨立委溫玉霞質詢皆關切退輔會派員駐員駐美的細節，馮世寬補充，自今年第三季延至明年1月1日派員駐美，延宕有兩點原因，包含因為疫情關係，導致原定設置於駐美軍事代表團的辦公室尚未整建完成，目前透過僑委會委員長童振源的協助，將會暫時借用華語學校的辦公室，另一個延宕原因是遴選過程的關係。

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