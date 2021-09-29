為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不須疊床架屋 蘇揆解編3個任務編組委員會

    防止疊床架屋，行政院長蘇貞昌解編三個任務編組的委員會。（資料照）

    防止疊床架屋，行政院長蘇貞昌解編三個任務編組的委員會。（資料照）

    2021/09/29 21:04

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為追求效率與防止疊床架屋，經相關部會檢討後，最近行政院長蘇貞昌解編3個任務編組的委員會，包含行政院觀光發展推動委員會、國際經貿策略小組委員會與體育運動發展委員會。

    對於有媒體報導行政院最近一口氣廢止或暫停10個任務編組的委員會，其中包括成立20多年的行政院觀光發展推動委員會，一改過去由政務委員召集相關單位開會討論推動業務的作法，讓職權回歸部會首長主導。政院官員今晚受訪時則表示，最近確實有解編委員會，但並非媒體所言一口氣解編10個，而是蘇貞昌時期3個，其餘7個是副總統賴清德在行政院長時期就已解編。

    最近解編的3個委員會包括行政院觀光發展推動委員會、體育運動發展委員會，以及國際經貿策略小組委員會。行政院官員說，像是觀光發展推動委員會解編是因交通部觀光局對於觀光推動另有其他平台；運動發展部分目前是由教育部體育署負責；至於國際經貿策略小組委員會，則因為功能性與行政院經貿辦公室重疊，因此解編。

    官員說，以往設立很多不同編制的組織，運作一段時間當然要檢討實際效用，若階段性任務完成，即可討論精簡或解編，政府組織架構不須疊床架屋，且以往往任務編組的定期開會時間間距過長，為求行政效率、即時性，解編也有其道理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲嗆蘇貞昌：神也你鬼也你 話都你在講
    2021/09/29 18:41

    柯文哲嗆蘇貞昌：神也你鬼也你 話都你在講
    國民黨鬧立院登國際！ 路透：台灣國會發生混戰 閣揆被阻擋上台
    2021/09/28 22:08

    國民黨鬧立院登國際！ 路透：台灣國會發生混戰 閣揆被阻擋上台

    中壢門戶明星學府 創緯天賦潛力無限
    朱立倫批蘇貞昌：「整天抬槓」早晚被趕下台
    2021/09/28 17:46

    朱立倫批蘇貞昌：「整天抬槓」早晚被趕下台
    政院通過地籍清理條例修正草案 標售次數增加至3次
    2021/09/23 11:51

    政院通過地籍清理條例修正草案 標售次數增加至3次
    新竹縣市是否合併 政院：應注意地方民意與法制配套
    2021/09/08 22:51

    新竹縣市是否合併 政院：應注意地方民意與法制配套
    「妓女戶」改叫「性交易場所」 政院通過修法草案
    2021/09/02 16:25

    「妓女戶」改叫「性交易場所」 政院通過修法草案
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播