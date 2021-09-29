不須疊床架屋 蘇揆解編3個任務編組委員會

防止疊床架屋，行政院長蘇貞昌解編三個任務編組的委員會。（資料照）

2021/09/29 21:04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為追求效率與防止疊床架屋，經相關部會檢討後，最近行政院長蘇貞昌解編3個任務編組的委員會，包含行政院觀光發展推動委員會、國際經貿策略小組委員會與體育運動發展委員會。

對於有媒體報導行政院最近一口氣廢止或暫停10個任務編組的委員會，其中包括成立20多年的行政院觀光發展推動委員會，一改過去由政務委員召集相關單位開會討論推動業務的作法，讓職權回歸部會首長主導。政院官員今晚受訪時則表示，最近確實有解編委員會，但並非媒體所言一口氣解編10個，而是蘇貞昌時期3個，其餘7個是副總統賴清德在行政院長時期就已解編。

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最近解編的3個委員會包括行政院觀光發展推動委員會、體育運動發展委員會，以及國際經貿策略小組委員會。行政院官員說，像是觀光發展推動委員會解編是因交通部觀光局對於觀光推動另有其他平台；運動發展部分目前是由教育部體育署負責；至於國際經貿策略小組委員會，則因為功能性與行政院經貿辦公室重疊，因此解編。

官員說，以往設立很多不同編制的組織，運作一段時間當然要檢討實際效用，若階段性任務完成，即可討論精簡或解編，政府組織架構不須疊床架屋，且以往往任務編組的定期開會時間間距過長，為求行政效率、即時性，解編也有其道理。

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