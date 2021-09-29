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    北市廣慈社宅僱派遣黑工 墜樓重傷竟被要求謊稱車禍

    台北市政府廣慈社宅工程竟僱派遣黑工，7月還發生墜樓重傷重大職災事件。（台北市議員戴錫欽提供）

    台北市政府廣慈社宅工程竟僱派遣黑工，7月還發生墜樓重傷重大職災事件。（台北市議員戴錫欽提供）

    2021/09/29 20:12

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員戴錫欽接獲陳情，廣慈社宅工程竟僱用派遣黑工，7月還發生勞工墜樓重傷重大職災事件，施工人員不僅未叫救護車，也未依規定通報，甚至要求家屬對外謊稱是因車禍受傷，戴錫欽怒批都發局、勞動局放任惡質派遣公司繼續履約，對黑工及職災置之不理，根本是為市長柯文哲政績趕工，造成血汗黑工憾事。

    台北市勞動局說，廠商竟以傷勢不重而延遲通報，已分別對營造商及派遣公司各開罰7750元與18萬元。都發局說，施工中工程將加強管理及勞檢稽查，尚未開工新案則於契約規定得標業者須聘用合法勞工、落實責任保險。法務局補充，招標文件訂出合法勞工認證規範，並要求投保相關責任險且納入派遣工，使意外發生時得以彌補勞工損害。

    戴錫欽說，疫情導致各重大工程都面臨缺工困境，也讓人力派遣公司需求大增，卻衍生未投保派遣黑工遭受職災，家屬申訴無門憾事頻傳；正在施工中的廣慈社宅，7月5日就傳出派遣黑工從B3樓面墜至B4的重大職災事件。

    他說，事發第一時間工地竟未叫救護車，而是以私用車將傷者送醫，也未依規定於8小時內通報，甚至要求家屬對外謊稱車禍受傷，而市府直至7月9日才收到職災通報，展開調查。

    戴錫欽接獲傷者家屬痛訴，為賺錢養家才不得已當派遣黑工，重傷後卻無法律可保障，派遣公司及營造商將賠償責任推得一乾二淨，「難道人命如此不值錢！」

    戴錫欽也質疑，市府至今未對派遣公司全面清查聘僱蒙工是否都有投保紀錄、職訓、體檢等，他怒批，根本是為柯文哲政績而趕工造成血汗黑工憾事，要求市府全面清查各工程，建立稽查機制。

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