美國中西部6大學與台灣簽署校對校MOU 推「台灣優華語計畫」

2021/09/29 19:50

〔記者呂伊萱/台北報導〕駐芝加哥辦事處9月28日舉辦「美國中西部地區『台灣優華語計畫』(Taiwan Hua-Yu Best Program)校對校備忘錄聯合簽約典禮」。美台各有6所大學正式簽署校對校備忘錄。美國國務院表示,此計畫將深化人與人間的聯繫。美國國務院亞太局副助卿道森(Camille Dawson)與駐美代表蕭美琴、教育部政次劉孟奇及外交部北美司長徐佑典等人見證簽署。

美台去年12月啟動「台美教育倡議」以來,持續深化教育合作。「台美教育倡議」宗旨是提供一個架構讓美台雙方增加教育交流,擴大雙方教育合作計畫,將台灣打造成外國人學習中文的最佳去處。繼「台美教育倡議」後,外交部與教育部今年共同啟動「台灣優華語計畫」(Taiwan Hua-Yu Best Program),推動國內具華語文教學能量的大學與美歐地區優質大學建立校對校合作,推廣台灣華語文教育。

駐芝加哥辦事處9月28日舉辦「美國中西部地區『台灣優華語計畫』校對校備忘錄聯合簽約典禮」。此次典禮達成的6項校對校合作備忘錄包括:伊利諾大學香檳分校與國立清華大學、密西根大學弗林特(Flint)分校與淡江大學、芝加哥北帕克(North Park)大學與東海大學、印地安納大學布魯明頓分校與國立台灣大學、密西根州奧克蘭大學與國立東華大學,以及南伊利諾大學與文藻外語大學。

美國國務院東亞與太平洋事務局推文表示,國務院和駐美代表處(TECRO)簽署「台灣優華語計畫」合作意向書,該計劃將促進美台大學間的學術合作,深化人與人之間的互動聯繫。

CORRECTION: The @StateDept and @TECRO_USA joined an MOU signing ceremony for the “Taiwan Hua-Yu Best” Program. This program will promote academic cooperation between universities in the United States and Taiwan and deepen our people-to-people ties. https://t.co/lcm7QCDMC4