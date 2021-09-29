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    首頁　>　政治

    柯文哲嗆蘇貞昌：神也你鬼也你 話都你在講

    台北市長柯文哲說，中央不敢公布3＋11會議記錄就是這樣，他想知道到底是哪一個醫學專家同意，怎麼同意的？如果沒有，那這個更嚴重。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲說，中央不敢公布3＋11會議記錄就是這樣，他想知道到底是哪一個醫學專家同意，怎麼同意的？如果沒有，那這個更嚴重。（台北市政府提供）

    2021/09/29 18:41

    〔記者楊心慧／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨天在立法院報告說，防疫時的台灣是「舉世滔滔的幸福之地」，談到軍購預算說，「台灣是地球上最危險的地方」。台北市長柯文哲今天被媒體問到此事，更被追問疫情犧牲800人、3+11事件沒人扛責，中央政府還反過來批評在野黨，他說，這都是政治口水題，認真做事就好了，「神也你，鬼也你，話都是你在講，算了，算了，有時候都懶得回答，認真工作就好。」

    柯文哲認為，若是成熟的民主國家，比扛責更重要的是檢討，怎麼會在政策過程中會出現破口？是否SOP有問題？所以，以前他很強調SOP，當時很多人覺得政治不是這樣，但他認為這是錯的，一個政策要形成，公民參與怎麼弄、詢問利害相關人，受益者、受害者是誰，法令是否有問題？還有專家學者意見，最後還要送市長室會議，市府的晨會有十幾個人聽過，裡面一定要確保多元性夠。

    他說，應檢討政策形成過程，到底哪裡出破口，尤其衛福部涉及醫療專業，台灣的政治就是不太尊重專業，專業問題應要專業解決，能參考專家意見，最多只是做一些政策調整，基本還是要回到政策專業，回到理性務實科學的路上。

    柯文哲說，中央不敢公布3＋11會議記錄就是這樣，他想知道到底是哪一個醫學專家同意，怎麼同意的？如果沒有，那這個更嚴重，今天不是說要扛責，更重要是檢討政策形成過程，到底哪個流程出現問題。

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