國民黨團稱議事不公 游錫堃：國會行政客觀超然

立法院長游錫堃今表示，絕對沒有議事不公，國會行政一定盡最大努力，做到客觀、超然、公正，也會請立院議事處提出書面調查報告。（記者塗建榮攝）

2021/09/29 16:38

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院國民黨團昨杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，卻被民進黨團以更換質詢順序等議事規則化解，國民黨團控訴立院議事不公，要求將昨日主持院會的立法院副院長蔡其昌移送紀律委員會。對此，立法院長游錫堃今表示，絕對沒有議事不公，國會行政一定盡最大努力，做到客觀、超然、公正，也會請立院議事處提出書面調查報告。

為避免國民黨團杯葛昨日立法院院會，民進黨團昨也動員，早上7點一到，議場開門，藍綠立委紛紛進入議場搶佔有利位置，不過國民黨團指控立法院開門讓民進黨立委走後門，又指控指蔡其昌主持昨日院會議事的嚴重不公，漠視立委權利，不符議事相關辦法或慣例，要求將蔡其昌移送紀律委員會。

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游錫堃今天下午在立法院接見「台灣連鎖加盟促進協會」理事長吳永強等人，會前接受媒體訪問，被問及國民黨團指控議事不公的問題；游錫堃強調，絕對沒有議事不公，國會行政裡一定盡最大努力，做到客觀、超然、公正。

游錫堃表示，昨天院會大概有2件事情爭議，第一件事就是議場4個門，過去到底是只有4個門都開，還是只有開前門？國民黨團今早來拜訪他時，立法院總務處長周傑帶國民黨團去看錄影帶，這件事情已經釐清，「4個門是同時開門」。

其次，游錫堃提到，質詢順序對調的爭議，國民黨團總召費鴻泰今天說了很多，但他也不能只有聽一面之詞，而在現場立法院議事處也沒有機會說話，徵求大家同意後，讓議事處寫一個書面調查報告，不管有無問題，明天都會向費鴻泰報告、回覆。

至於國民黨團要求將蔡其昌移送紀律委員會，游錫堃表示，因為移送紀律委員會是要由立法院院會決定，若院會決定，他會尊重院會的決定。

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