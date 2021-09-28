國民黨團癱瘓議事 蔡其昌：台灣民主運作不下去 只有對岸最高興

立法院副院長蔡其昌在立法院院會結束後，接受媒體訪問。（記者吳書緯攝）

2021/09/28 16:40

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院國民黨團今不滿行政院提出的「3+11」報告，第三度杯葛立法院院會，並不讓行政院長蘇貞昌報告並備質詢；主持今日院會的立法院副院長蔡其昌表示，國民黨團癱瘓議事，讓民主憲政無法繼續往前走；當台灣民主運作不下去，「我看只有對岸最高興」，呼籲各界三思，在野黨應展現強而有力的監督，才是民主之福。

國民黨團今日上午杯葛院會，表定排首位質詢的時代力量立委邱顯智僅質詢6分鐘即因故未能完成，今日院會主席蔡其昌宣布休息；直至下午2時蘇貞昌進入議場，蔡其昌宣佈開會，並指邱顯智與民眾黨立委蔡壁如的質詢順序與民進黨立委何志偉、林楚茵調換，而何、林二位立委改書面質詢，輪到國民黨團總召費鴻泰上台質詢，隨後輪到國民黨立委陳玉珍質詢。

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費鴻泰與陳玉珍最終皆未進行質詢，與國民黨立委持續在議場中央抗議，隨後登場的民進黨立委陳秀寳、何欣純、邱志偉皆改為書面質詢，蔡其昌宣布，本日排定質詢的委員皆已質詢完畢，在下午3點42分宣布散會。

針對國民黨團指控時力、民眾黨與民進黨立委交換質詢順序違反亂紀，蔡其昌散會後受訪表示，立法院從頭以來，質詢順序交換就是這個樣子，並不需要什麼程序，「沒有任何問題」，今天國民黨團癱瘓議事，讓中華民國沒有辦法往前走、讓民主憲政沒有辦法往前走。

蔡其昌說，他也多次拜託溝通協調，立法委員的職責就是要監督、質詢，今天不質詢、癱瘓議事，不讓議事運作，簡單說就是不讓國家往前走，「我覺得這個不可取」，也再三說明霸占主席台、一直癱瘓，無止境的謾罵、羞辱別人，這應該不是一個忠誠在野黨、負責任政黨，應該做的事情。

此外，蔡其昌表示，在野黨應該好好的監督，現在時代已經走到現在，民眾希望看到是可以問倒行政團隊，監督就是好好地問、問倒他，讓民眾覺得你的監督強而有力，這是現代的台灣主流民意希望看到的。

蔡其昌解釋，台灣過去有歷史背景，過去因為不夠透明，媒體也不夠多，所以過去的在野黨當需要透過激烈抗爭把問題凸顯，現在立法院已有全程議事轉播，媒體也很多，甚至每個人可以拿手機錄影播出，國民黨團用這種方式來處理，「我不覺得台灣社會，大家會認同這種作法」。

蔡其昌盼，接下來還是總質詢，國民黨團還是要三思，另外兩個在野小黨也提出抗議，為什麼不讓他們質詢，國民黨團癱瘓議事，也是癱瘓其他在野黨質詢的權利嗎，「這個國家因為一個政黨不理性、內耗，難道國家可以容忍嗎」。

最後，蔡其昌說，台灣民主受到挑戰、台灣的民主運作不下去，「我看只有對岸最高興」，所以大家可以三思，什麼麼事情都可以溝通，在野黨也可以展現強而有力的監督，這個才是民主之福。

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