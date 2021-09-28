感謝世總對國家貢獻 僑委會：協助台商在各地生根茁壯

僑委會副委員長呂元榮出席「世界台灣商業聯合總會第27屆年會」開幕典禮。（圖由僑委會提供）

2021/09/28 15:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕世界台灣商會聯合總會今於圓山飯店舉辦「第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕式，僑委會副委員長呂元榮今代表僑委會委員長童振源出席致詞，向歷經檢疫隔離回國開會的商會領袖、以及線上參與的全球台商先進們表達歡迎，肯定感謝世總對國家及僑界貢獻。童振源日前赴美國訪視僑社，回國後在旅館檢疫中，今以視訊方式參與盛會。

呂元榮表示，世界台灣商會聯合總會自民國83年成立以來，在歷任總會長帶領及全體理監事的共同努力下，會務蓬勃發展，堅定支持政府政策，團結全球台商力量，協助深化台灣與世界各國的交流合作，提升台灣國際能見度，長期以來，一直都是台灣重要的民間大使。

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呂元榮指出，尤其在全球各地受新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響之際，貴總會及所屬全球各地台商會踴躍在海外發起價購口罩及防疫物資捐贈當地國政府、弱勢團體及公益機構等活動，積極協助當地各項防疫作為，充分展現「Taiwan can help」精神。

呂元榮提到，此外，針對中國自今年3月1日起暫停進口台灣鳳梨，貴總會在梁總會長的號召下，以實際行動相挺台灣農民，全球各地僑界及台商認購數量總計超過660公噸；4月2日台鐵太魯閣號發生重大意外事故，海外台商及僑胞紛紛向本會表達期捐款協助罹難者家屬及傷者復原重建之意願，總會也在第一時間發起全球六大洲台商募款，總計募得善款達新台幣2500多萬元。

呂元榮指出，這些善款不只由總會陸續親自致送給罹難者家屬，更於本月10日由梁總會長率領重要幹部親赴內政部消防署，捐助給第一時間到事故現場搶救的消防出勤單位，以及消防人員重大災害搶救後創傷心理重建基金，在在展現台商對國人及消防弟兄的濃厚情感及關心。

呂元榮表示，他也要代表僑委會在此特別感謝貴總會在今年5月間響應支持台灣加入WHO及參加WHA，主動發起製作「世總防疫關懷包」，結合全球台商及僑界力量，共同為台灣發聲，向全世界展現台灣醫療與防疫成就。大家對台灣的愛護及支持，有目共睹。

呂元榮指出，僑委會是大家永遠的家，是海外台商與政府聯繫溝通的首要平台，我們將持續透過數位科技及實體連結與大家緊密互動，全力相挺支持台商，協助全球台商在各地生根茁壯，希望大家繼續給予僑委會更多的支持與鼓勵，力促僑務服務永續經營發展。

世界台灣商會聯合總會28日在台北圓山大飯店舉行第27屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮。（記者廖振輝攝）

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