民進黨35週年黨慶 台南黨部宣誓2022市長連任、議會過半

適逢民進黨35週年黨慶，南市黨部今天宣誓2022年三大目標「黃偉哲市長連任、議會過半、里長全勝利」。（記者王姝琇攝）

2021/09/28 13:14

〔記者王姝琇／台南報導〕今天（28日）是民主進步黨35週年黨慶日，民進黨台南市黨部主委潘新傳偕同執行長蔡麗青等人共同宣誓，力拼民進黨永續執政，務必達到「黃偉哲市長連任、議會過半、里長全勝利」的3大目標。潘新傳表示，今年因應疫情地方與中央同步都未舉辦黨慶活動，今特地與黨部同仁召開會議，也率全體黨工一同宣誓2022年「市長連任、議會過半，里長全勝利」的目標。

潘新傳表示，國民黨主席改選過程，仍和過去一樣換湯不換藥，無法堅定台灣主權優先，令人民失望，未來民進黨仍要扛起守護台灣的重任，呼籲民眾和民進黨一起守護主權，也請所有黨員和蔡英文主席一起扛起民進黨招牌。他說，台南市是民主聖地更要負起壯大民進黨的責任，明年2022大選務必達到市長連任、議會過半、里長全勝利的目標；另也要讓政策和建設都能順利實施，做對人民最有利的事，不負人民期望。

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蔡麗青表示，今天黨部除立定3大目標外，針對12月18日的公投，也將舉辦一連串的政策說明，讓民眾更加了解民進黨政策內容，民進黨是個負責任的政黨，所有政策都是為台灣長治久遠奠定基礎，不容許其它政黨誤導抹黑，破壞國家團結，未來黨部將舉辦一系列的說明會，深入基層，讓民眾掌握各個公投議題，了解政策，和民進黨一起守護台灣。

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