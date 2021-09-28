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    民進黨創黨35週年 游錫堃：當年黨內也有統獨之爭

    今天是民進黨創黨滿35週年，民進黨創黨員元老、立法院長游錫堃今天接受廣播專訪時表示，1990年代時，民進黨內部也有統獨之爭，當時是美麗島與新潮流，後來還擴散，國民黨內也有主流與非主流。（資料照）

    今天是民進黨創黨滿35週年，民進黨創黨員元老、立法院長游錫堃今天接受廣播專訪時表示，1990年代時，民進黨內部也有統獨之爭，當時是美麗島與新潮流，後來還擴散，國民黨內也有主流與非主流。（資料照）

    2021/09/28 11:41

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今天是民進黨創黨滿35週年，民進黨創黨員元老、立法院長游錫堃今天接受廣播專訪時表示，1990年代時，民進黨內部也有統獨之爭，當時是美麗島與新潮流，後來還擴散，國民黨內也有主流與非主流。他認為，台灣內部至今仍出現國家認同分裂，要靠時間解決修補。

    游錫堃說，生於斯、長於斯，我們都在台灣這塊土地，一定要認同台灣，「台灣是我們的國家」，沒有台灣，就沒有中華民國，大家一定要想辦法讓台灣強大。基於國家的永續發展，一定要有堅強的在野黨，監督執政黨，不能寄望民進黨永遠執政。

    游錫堃強調，台灣應該要關注中國的民主發展，如果中國沒有民主化，整個世界沒有辦法安定；美國有很多法案非常重視中國人權和民主，例如2018年通過「亞洲再保證倡議法」，關注新疆和西藏人權，後來其他法案也多多多少少談到，對於促進中國民主化，已變成美國的一個重要工作。

    游錫堃認為，台灣應該在促進中國民主化方面花更多心力，台灣政府只做不說，一說好像就是挑釁，像是對香港議題，台灣做了很多事，但一句話都不能說。多做一些，少說一些是應該的。

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