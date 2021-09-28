中國片面禁台灣釋迦蓮霧 民調：2/3國人反感、不滿

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

2021/09/28 10:06

〔記者謝君臨／台北報導〕中國日前以病蟲害為由，無預警禁止台灣釋迦、蓮霧進口，衝擊台灣農民生計。台灣民意基金會最新民調顯示，6成6民眾認為中共片面禁止台灣釋迦、蓮霧進口，不是適當的決定，1成4認為適當。這項發現透露，中共繼今年3月禁止台灣鳳梨進口後，9月再禁止釋迦與蓮霧進口，激起島內2/3民眾的反感和不滿。

民調詢問：「中共當局9月18日宣佈『因檢驗出有害生物，20日起將暫停台灣釋迦和蓮霧進口』。一般說來，您覺得中共當局單方面這麼做，不經兩岸協商，適不適當？」結果發現：2.6%非常適當，11.7%還算適當，33.4%不太適當，32.8%一點也不適當，19.5%沒意見、不知道。

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換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，6成6認為中共片面禁止台灣釋迦與蓮霧進口不是適當的決定，激起島內2/3民眾的反感和不滿。

基金會董事長游盈隆說，這種自然反應，似乎已經成為台灣人的制式反應。值得注意的是，深入分析顯示，台灣農民對中共片面禁止台灣水果進口一事，似乎顯得比其他各種行業更有同理心，20.5%覺得中共當局的上項舉措是適當的。不過，中共片面禁止台灣釋迦、蓮霧進口一事，似乎已被台灣當局刻意冷卻，不像「3月鳳梨事件」那樣如火如荼地進行群眾動員反制。

游盈隆說，曾在第一時間跳出來反彈中共的農委會主委陳吉仲，發言主要內容是批評中共當局片面決定，不進行兩岸協商。事實上，關閉兩岸協商大門的是中共當局，而這也是兩岸之間最根本的政治問題，不是農委會能解決的。未來因中共水果禁令所造成的相關問題，包括果農的損失等等，將如何解決，有待觀察。

本次調查訪問期間是9月22至23日2天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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