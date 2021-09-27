民進黨團排班徹夜守議場 明務必讓蘇揆上台報告

民進黨立委排班守住議場。（記者謝君臨攝）

2021/09/27 19:48

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團上週五（24日）因不滿行政院所提出的「3+11」專案報告，杯葛行政院長蘇貞昌上台進行施政報告。而為了避免明日（28日）藍營再度杯葛立院院會造成議事延宕，民進黨團於今晚7時起採取「預防性措施」，由黨籍立委輪流排班，固守議場出入口，務必讓蘇揆於明日上台報告，也讓議事順利進行。

民進黨團幹事長劉世芳晚間受訪表示，依規定，9月底前行政院長必須上台進行施政報告，現在已經是9月的最後一週，所以我們找不出任何不讓蘇院長上台報告的理由，不管是「3+11」、疫苗整備這些專案報告都已經執行過了，不管你同不同意，行政院都有按照立院朝野協商的結論進行處理。

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劉世芳指出，國民黨新任黨主席朱立倫當選後，預告一切都是以和民進黨對抗為主，所以是否他們內部有這種壓力，提出很多要和民進黨抗爭的部分，我們想要能夠確保蘇院長明天可以安全上台做施政報告，因此今天動員委員先過來。

劉世芳說，由於明天前幾位質詢的委員，都是在野黨的黨鞭，像時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委費鴻泰等，我們希望在野黨所有的聲音可以讓蘇院長聽到，並做回應，對於沒來由、沒理由的抗爭，其實人民也會看在眼裡，所以我們還是希望今晚若有機會，各黨團總召可以再談一談，讓蘇院長明天可以平順地上台。

對於明日院會能否順利進行？立法院長游錫堃今表示，他會請秘書長林志嘉盡量協調，自己也會盡量召集協商，因為這個會期議案較多，不管是預算案，或是包括今年在執行的國營事業預算案，都還沒有通過；「我心裡事實上是很急，就盡量溝通協調」，如果要讓國會大家和諧、冷靜，各黨團都要互相尊重、讓步。

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