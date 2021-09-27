朱回習賀電仍抱「九二共識」 羅文嘉：做奴婢不敢擅自僭越

針對習近平26日發來賀電，朱立倫（中）對此期待國共兩黨能夠在「九二共識、反對台獨」等基礎上「求同尊異」。（記者何玉華攝）

2021/09/27 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席由朱立倫當選，中共總書記習近平26日發來賀電，朱立倫對此期待國民黨與共產黨能夠在「九二共識、反對台獨」等基礎上「求同尊異」。對此，前民進黨秘書長羅文嘉表示，中共早已是強盜土匪而不是詐騙集團，國民黨會天真地繼續用九二共識當作話術，是因為「老大已經直接定調，做奴婢的怎麼敢擅自僭越」。

羅文嘉今日以「健保局詐騙」為開頭在臉書發文談朱、習的賀電內容，他說，「國共合作」是國、共兩黨共識，也是現在進行式，目標是「國家統一、民族復興」，基礎是「九二共識、反台獨」，但問題是所謂「國家統一」是哪個國家的統一；習近平當然沒傻到說，他指的國家統一不是中華人民共和國，而是中華民國，「早在2年前元旦他就直接公開表明，九二共識沒有所謂各自表述，一個中國就是中華人民共和國。」

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「共產黨早已是強盜土匪而不是詐騙集團。」羅文嘉指出，中共在建國初期就用和平協定騙過西藏人，70年代也用一國兩制騙香港人，「現在他懶得用騙的，因為發現台灣不好騙，最後結果還是會被拆穿。他覺得自己強到可以不用騙，直接用搶的就可以」。

羅文嘉說，此時國民黨還繼續用九二共識當作話術，就顯得有點天真，但要換另外一套又想不出來，問題出在本質上的矛盾，「老大已經直接定調，做奴婢的怎麼敢擅自僭越」。

羅文嘉說，中共在外部用軍事武力逼迫你，讓台灣人民心生畏懼，不得不降；國民黨在內部用言語話術呼攏你，讓台灣人民心思混亂，能騙多少算多少，「過去國民黨能騙人是因為他一手掌握媒體、教育，一手掌握司法、特務。現在國民黨騙不了人是因為政治民主化，資訊自由，民智大開」。

羅文嘉強調，國際情勢不斷在變，唯一不變的是生存要靠自己，自己不拼，別人如何幫忙你；從歷史看來，影響台灣命運關鍵性因素，永遠是來自國際政治，而在複雜多變的國際情勢裡，如何選擇自己的位置、合作的夥伴以及相信的價值，這是過去、現在、未來身為小國台灣的真正智慧。

前民進黨秘書長羅文嘉（見圖）表示，國民黨會天真地繼續用九二共識當作話術，是因為「老大已經直接定調，做奴婢的怎麼敢擅自僭越」。（資料照）

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