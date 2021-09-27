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    台灣、中國誰能入CPTPP？謝長廷曝日媒反應：若只阻止台灣講不通

    謝長廷分析，台灣中國同時遞出申請的情況下，CPTPP不會只阻止台灣入會。（資料照）

    謝長廷分析，台灣中國同時遞出申請的情況下，CPTPP不會只阻止台灣入會。（資料照）

    2021/09/27 19:44

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣22日宣布正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），而中國也在日前提出申請，並對我國的動作表示強烈不滿。對此，我國駐日代表謝長廷表示，從日本媒體反應看，一般認為台灣比中國更符合CPTPP 要求高標準的自由貿易條件，只阻止台灣至少道理上講不通。

    謝長廷今天（27日）晚間在臉書表示，「目前中國還不是會員就如此嚴厲的反應來看，要是中國比台灣更早入會，那可以預見一定以會員身分杯葛，台灣就不可能參加了。因此迅速申請入會算是正確的。」

    謝長廷說，依目前的規則程序，只要其中一個會員國在程序上持異議，台灣要加入就是困難重重，「中國要策動一個會員國扮演這個角色並不困難，反而中國也在一起，有一個對照組可以比較。」

    謝長廷分析，從日本媒體反應看，一般認為台灣比中國更符合CPTPP 要求高標準的自由貿易條件，只阻止台灣至少道理上講不通。謝長廷認為，加入CPTPP會對一些行業造成衝擊，政府應該做好配套，但為台灣經濟競爭力考量，大家團結爭取成功加入，應該是台灣長遠的利益，而非特定政黨的考量。

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