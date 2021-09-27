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    唱「塔綠班之歌」罵「綠畜」 高虹安改口致歉

    立委高虹安日前高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發爭議，今（27日）以臉書發文致歉。（資料照，記者塗建榮攝）

    立委高虹安日前高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發爭議，今（27日）以臉書發文致歉。（資料照，記者塗建榮攝）

    2021/09/27 16:46

    〔記者謝君臨／台北報導〕立委高虹安被點名擬代表民眾黨參選新竹市長，日前和成衣業者朱學恒一起高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發爭議。對此，高虹安今（27日）以臉書發文致歉。她說，幾經思考沈澱，身為民意代表、公眾人物，她還是必須負責任地，對於此次事件表達出她對自身的檢討和自省：「本次於直播中一時未察誤用歌詞中之『畜』字，造成社會不必要風波，深感抱歉」。

    高虹安表示，先前她一直固定受邀上朱學恒晚間的直播節目，她把這視為一種公共傳播的管道，可以用輕鬆方式探討重要議題的平台。可能因為晚上時間比較輕鬆，加上直播中聊天室功能，和網友的互動方式也相當多元，每一次直播總會有一些網友許願時間，不管是唱歌、模仿，畢竟是下班後的時間，又是在輕鬆的氣氛下，所以她幾乎有求必應。

    高虹安憶及，9月6日那一天的直播，如同以往，在最後要下播的前半小時，主持人和網友留言許願要她唱歌，於是她臨時收到歌詞，在還沒有時間仔細琢磨文字的情況下，直播現場音樂下她就跟著唱。原本只是直播中的小花絮，僅有直播中網友參與，未料9月20日朱學恒團隊在未知會她的情況下，剪輯該片段成一小時循環播放版本，上傳至網路後，引起軒然大波。

    高虹安說，有看直播回放的朋友就會知道，臨時應邀唱歌過程中，她完全未挾帶任何惡意，也並未有意污辱任何特定人士。所以對於當時的她來說，就只是應邀唱了一首歌，節目過後也並未再多想。但沒想到後來引發如此大的新聞影響、對立面網友的針鋒相對，甚至還遭來一些網路言論對她的人身攻擊。這段時間也有許多人士在不理解事情本質、以訛傳訛情況下，對她有許多誤會及攻擊。

    高虹安指出，儘管這些風波都將過去，但幾經思考沈澱，身為民意代表、公眾人物，她還是必須負責任地，對於此次事件表達出她對自身的檢討和自省：「本次於直播中一時未察誤用歌詞中之『畜』字，造成社會不必要風波，深感抱歉。」她說，從求學到工作各人生階段，她從未使用過不雅字詞侮辱任何人，未來也將更謹言慎行。

    高虹安說，在立法院院會召開，正需專注如麻國事的當下，造成如此大的爭議，也實在非她所願。對於此事件，也盼有心人士勿再因政治因素多加渲染，她也不會再多做回應。期盼未來對國政的針砭監督，能更聚焦在事實而非情緒，在論證而非口水。還有很多國家事務等著我們努力與推動，民眾都期待著。

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