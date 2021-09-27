一抱泯恩仇？朱立倫、江啟臣選後會面 達成速交接共識

國民黨主席當選人朱立倫與現任主席江啟臣在黨魁選舉後首度會面，兩人在鏡頭前擁抱，稱見面不尷尬。（記者林良昇攝）

2021/09/27 16:49

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉落幕，黨主席當選人朱立倫今下午與尋求連任失利的現任主席江啟臣會面，為了駁斥兩人選舉殺的刀刀見骨的說法，兩人還在鏡頭前擁抱，展現兩人整合沒問題，朱、江也一同表示，看週三中常會如何決定，基本上會讓黨權儘速交接。

國民黨主席選舉上週六落幕，江啟臣當日隨即率黨務一級主管總辭，由於朱立倫要到10月30日全代會後才上任，國民黨黨務機器的空窗期問題隨即浮上檯面，朱立倫與江啟臣今下午約在國民黨智庫國政基金會，進行選後首次「朱江會」，深談近70分鐘。

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朱立倫與江啟臣會面結束後一同走出電梯，江啟臣看到等候的媒體還問說：「誰跟你們講在這裡的？我要查一下元兇，哈哈哈！」

江啟臣表示，他與朱立倫談得非常好，在交接時間上朱會跟中常會來討論，會尊重常會，基本上會儘速，無縫接軌地讓黨務工作繼續推動，雙方交接小組會面會來對接，讓一些工作能夠繼續進行，也讓新的團隊能趕快了解。

江啟臣說，過去新主席上任當然是在全代會，但今年因為疫情的關係，很多東西都延後，包含選舉、全代會都延後，現在既然已完成選舉，新任主席可以馬上上任沒有問題。

江啟臣表示，如同他去年補選後也是隔2天就由選監小組召集人主持就任，之後才開全代會追認，重點在黨務工作可以來無縫接軌的來交接，讓後續的黨務工作順利推展。

至於對於本週三中常會是否會對於交接問題有所結論？朱立倫表示，這要問中常會﹔江啟臣也說，由中常會來決定

對於外界認為朱、江在選舉過程中競爭激烈，可能出現整合問題，朱立倫反問：「我們兩個有問題嗎？」江啟臣則說：「沒有問題。」而是否尷尬？朱則否認，稱「完全沒有」，還問媒體「要擁抱給你們看嗎？」之後兩人隨即在鏡頭前擁抱，展現團結。

朱、江也異口同聲地說，交接與是否扛「刪Q」成敗「完全無關」。朱立倫說：「我隨時準備好了」，江也非常誠意的隨時準備好交接，一定按照黨內程序，尊重中常會決定，中常會認為哪一天，就儘快交接，不希望拖，黨務絕對不要有任何空窗期。

朱立倫表示，10月30日是當時初定的全代會時間，而且這次全代會基本上也是視訊為主，不是實體全代會，如果中常會決定提早召開、儘速召開，就用這樣的規範，不然也還有很多彈性作法。

朱立倫也說，事實上，他上次補選上主席，也是3天就直接就任，因為這次是正式一屆主席的選舉，尊重中常會用彈性方式，符合疫情，絕對合法，因為已經選完了，而且明天公告，江啟臣也非常誠意要求原本的黨務一級主管，都是無縫接軌，讓黨務工作非常順暢。

朱立倫指出，不只罷免案，接下來公投案等每項工作，江啟臣永遠是國民黨團隊最重要的一份子，都會一起來，原來推動的時候，「他是現任主席，我是前任主席」，現在「我是現任主席，他是前任主席」，怎說有分彼此？都是團隊的一份子。

朱立倫說，在「刪Q」罷免案上，台中市民最關鍵，江啟臣又是台中市選出的立委，更有這份決心幫忙，這是一定的。

國民黨主席當選人朱立倫到國民黨智庫與現任主席江啟臣進行「朱江會」，討論黨魁選後交接事宜。（記者林良昇攝）

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