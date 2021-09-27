北市物聯網共桿建設停擺 應曉薇：智慧城市「雷聲大雨點小」

北市府工務局執行全市物聯網共桿截至去年僅52支，但今年完全未再新增、也未編列明年度相關預算，等同計畫停擺，令北市議員應曉薇（右）怒批市府「雷聲大雨點小」。（記者鄭名翔翻攝）

2021/09/27 15:29

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲屢屢宣示打造「智慧城市」，並推動「物聯網共桿」計畫；北市議員應曉薇指出，市府工務局執行全市物聯網共桿截至去年僅52支，今年完全未再新增、也未編列明年度相關預算，等同計畫停擺，怒批北市府「雷聲大雨點小」，要求應全面檢討計畫內容，提供務實說明，別讓市民有錯誤期待。

北市推動物聯網共桿，目的以路燈作為智慧應用服務的載體，可附掛各單位的物聯裝置，包括交通流量偵測、5G熱點、事故通報、空氣品質及噪音偵測、人流統計等各項功能；但北市工務局長林志峯坦言，北市現有52支物聯網共桿，去年於忠孝東路新設19支路桿、內湖科技園區及信義計畫區則各設置2支，今年未再新設、明年也未編列相關預算，若未來再新設路桿將。

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應曉薇直言，過去北市府宣傳打造智慧城市，強調物聯網共桿可提供各項智慧應用服務，然而實踐布建進度緩慢，至去年截止就停擺未再新增，根本是「雷聲大雨點小」，還讓市民誤以為未來台北市到哪都可有5G網路覆蓋，實際上卻是「區域限定」。

應曉薇要求，如今物聯網共桿建設停擺，北市府應修正計畫內容，清楚公布相關布建範圍，讓其他區域的民眾對於此計畫勿有錯誤期待。

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