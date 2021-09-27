審疫苗採購調閱小組草案一度僵持 立院衛環保留9條待協商

立法院衛環委員會27日開會，朝野立委意見分歧造成議事延遲，各黨提不同版本，審疫苗採購調閱小組草案一度僵持。（記者方賓照攝）

2021/09/27 11:59

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今日審議疫苗採購調閱專案小組運作要點草案，期間一度因為表定討論到10點，藍綠針對是否延長的議事程序意見不一而僵持不下，雙方爭吵長達約半小時，最後在10點半後進入逐條審查，各黨提案版本條文不一，共有8條通過、9條保留協商。

疫苗採購調閱專案小組運作要點草案除了社福及衛環委員會、民進黨版本外，國民黨、民眾黨也提出新版本。

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民進黨立委楊曜表示，上個會期就成立調閱小組，5月突然發生疫情，因此沒有實際運作，由於已經過充分討論，且時空背景沒有很大的改變，建議就依照上一次討論通過的運作要點，加上這次黨團協商的決議，當作運作基準，以免上個會期討論半天也通過，卻又加入很多不必要的規定，對於小組運作沒有很大的幫助。

民眾黨立委賴香伶則指出，上個會期的版本不予考慮，因為時間過短，也從未開過會，強調儘管是委員會層級，但採購調閱對象一定要擴大至指揮中心、國發會，甚至經濟部，更不要提及若是採購高端疫苗事宜，國衛院的角色在哪裡？

國民黨立委蔣萬安強調，在黨團協商時，各黨同意成立調閱小組及組織架構改成2名委員會召委擔任主席，若現仍以上個會期的結論運作，就違背朝野協商標準。此外，不應該自我設限，各黨團立場須強力要求行政部門提供一切疫苗採購資料，涉及部會都應該成為調閱對象，並確立小組成立後如何召開與決議，還有相關查閱權、訪談權等。

此次討論原本表定到10點，召委莊競程於10點之前宣告是否表決延長會議，但表決時間在10點之後舉行，國民黨立委陳玉珍質疑議事程序有問題，更批評民進黨是「鴨霸行為」，雙方爭吵不休，一度僵持不下，會議停擺約半小時後，順利進入逐條審查。

以三黨版本比較，民眾黨版本共14條、民進黨版本15條、國民黨版本17條，上午會議先通過各版本共同條文，一共有8條，但內容不一樣的9條則保留協商。

立法院衛環委員會27日開會，朝野立委意見分歧造成議事延遲，各黨提不同版本，審疫苗採購調閱小組草案一度僵持。（記者方賓照攝）

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