習近平「聖旨」多這一點！ 汪浩曝端倪：2017沒指示吳敦義

比較習近平（見圖）2017給吳敦義和2021給朱立倫的賀電內容，作家汪浩發現這次多了「為國家謀統一」這一「指示」。（路透）

2021/09/26 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平今（26日）發賀電恭喜朱立倫當選國民黨主席，作家汪浩比較2017年習近平發給前國民主席吳敦義的賀電內容，發現這次多了「謀求國家統一」這句「指示」。

朱立倫25日當選國民黨主席，習近平遲了一天26日發賀電，內容提到「當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。

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「聖旨到，朱立倫接旨！」汪浩今在臉書諷，同時分享2017年習近平給吳敦義發的賀電內容：「2008年以來，貴我兩黨秉持共同政治基礎，推動兩岸關係和平發展，成果豐碩。當前，兩岸關係和平發展面臨挑戰，切望兩黨以兩岸同胞福祉為念，堅持『九二共識』，堅定反對『台獨』，把握兩岸關係和平發展正確方向，同為中華民族偉大復興而奮鬥之。」

汪浩分析：「習近平給朱立倫的指示是『為國家謀統一』，2017年對吳敦義的指示沒提這點。習大大要朱『為國家謀統一』，為哪個國家？當然是習的『中華人民共和國』？不然呢，難道是為『中華民國』嗎？」

汪浩比較的是習近平2017年發給吳敦義的賀電和2021年發給朱立倫的賀電，兩者之間還有2020年在黨主席補選中勝出的江啟臣，不過，當時習近平沒發賀電給江啟臣，僅由中國國台辦回應；那次也是國民黨自有黨主席選舉以來首度沒有收到中國共產黨領導人的賀電。

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