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    聯大總辯論 3友邦接力挺台入聯

    巴拉圭總統阿布鐸在聯大總辯論以預錄影片為台灣仗義執言。（翻攝自聯合國網站）

    巴拉圭總統阿布鐸在聯大總辯論以預錄影片為台灣仗義執言。（翻攝自聯合國網站）

    2021/09/25 12:27

    〔記者吳書緯／綜合報導〕聯合國大會總辯論進入第四天，我國友邦巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯3國領導人皆呼籲聯合國應落實普遍性原則，將台灣納入聯合國體系；本屆聯大總辯論，已有友邦7國為台灣發聲。

    第76屆聯合國大會總辯論於美東時間21日至27日舉行，24日進入第四天議程；巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）透過預錄影片以西語發言，指出「普遍性是聯合國的基本原則，在此基礎上，我們支持將台灣納入聯合國體系。」

    親自出席的貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）表示，多邊體系必須具備包容性，以集結各國力量，並在最需要協助的領域加強國際合作。

    布里仙紐說，貝里斯與台灣的外交關係立基於民主、自由、人權及法治等共享價值，並自此邦誼受益匪淺。台灣提供貝里斯重要醫療物資及財政資助，協助其建立防治武漢肺炎及疫後復甦重建的能力。

    布里仙紐強調，貝里斯支持將台灣納入聯合國及其專門機構，這不僅能進一步加強全球合作與夥伴關係，更能體現聯合國的普世性原則。

    聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯透過預錄影片表示，「不能不提及我們親愛的朋友中華民國（台灣）」，聖克里斯多福及尼維斯再次呼籲，應讓台灣參與國際社會。台灣在許多領域取得重大成就。

    哈里斯表示，堅信台灣在國際發展策略中持續扮演重要角色，台灣已證明自己是衛生領域的重要合作夥伴，聖國與世界各國都親眼見證台灣卓越的防疫表現，並期待看到台灣被納入聯合國體系及其相關會議、機制與活動。

    本屆聯大總辯論進行4天以來，已有帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯7友邦為台灣仗義執言，已發言的友邦宏都拉斯則是連續6年未在聯大總辯論為台灣發聲。

    外交部提供影片取自聯合國網站：

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