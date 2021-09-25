邱萬興《台灣關鍵年代》新書發表 蔡英文：絕不忘創黨精神

蔡總統致詞表示，作為民進黨人，對於創黨精神，絕對不能忘記。（記者方賓照攝）

2021/09/25 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕兼任民進黨主席的總統蔡英文，今日受邀出席「台灣關鍵年代—民進黨的誕生1986-1987」新書發表會，作者邱萬興並致贈他保存多年的龐大珍貴創黨史料。蔡總統致詞表示，作為民進黨人，對於創黨精神，我們絕對不能忘記；人民對我們的期待，也一定要牢記在心。我們要繼續堅持，把民進黨這塊招牌擦亮、扛起來，就像是小邱書中寫的，「做對的事，走對的路」。

蔡英文致詞表示，她還記得，2005年時小邱出了一本書，是記錄台灣民主運動25年。當時很多黨公職不只自己看，還買了很多本送人；今天也藉這個場合，不論是以總統或民進黨主席的身分，她都要謝謝小邱，跟小邱說：「台灣、民進黨，有你真好！很感謝有你這位戰友，一路上跟我們一起打拚」。

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蔡總統指出，小邱認為，記錄是一種承擔，也是自己守護民主的方式與責任。就是因為這份承擔，他為台灣民主化的歷史，留下許多寶貴的紀念和紀錄。對於邱萬興致贈寶貴的創造史料，蔡則說，雖然黨經費及空間有限，但可不可以弄出一個房間來，好好陳列這些黨的歷史，讓每個世代的民進黨人，都可以去那裡看看整個發展的過程。謝謝小邱替民進黨保留了這些紀錄。

蔡總統說，小邱和民進黨淵源很深，這次出書，也是在談民進黨的誕生。再過幾天，民進黨創黨就滿35年了，在這時候發表這本書，是非常有意義，讓大家可以回到歷史現場，再一次體認創黨時期多麼艱辛，民主前輩們付出的努力和犧牲是多麼讓人敬佩。

她也強調，作為民進黨人，對於創黨精神，絕對不能忘記；人民對我們的期待，也一定要牢記在心。我們要繼續堅持，把民進黨這塊招牌擦亮、扛起來，就像是小邱書中寫的，「做對的事，走對的路」。她也邀請所有深愛台灣、關心民主的好朋友，來看這本《台灣關鍵年代》，繼續一起為台灣打拚、加油。

邱萬興是自民進黨成立前，就參與台灣反對運動的影像工作者，也曾在民進黨草創階段擔任中央黨部的攝影、美術編輯，持續記錄台灣民主歷程長達30幾年不輟，並且擁有許多第一手珍貴史料。這本《台灣關鍵年代》詳細描寫了當年民進黨成立的許多關鍵轉折、細節和經過，以及創黨同志彼此照顧的真摯情感。

總統蔡英文（左）今日受邀出席「台灣關鍵年代—民進黨的誕生1986-1987」新書發表會，作者邱萬興（右）並致贈他保存多年的龐大珍貴創黨史料。（記者方賓照攝）

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