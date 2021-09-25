全國性公投12/18舉行 台南今防疫模擬演練

台南市選舉委員會今天在安平國中安平館舉辦全國公民投票防疫模擬演練。（記者洪瑞琴攝）

2021/09/25 12:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年全國性公民投票將於12月18日登場，台南市選舉委員會籌備不馬虎，今（25）日在安平國民中學安平館舉辦投開票程序防疫模擬演練，全市37區公所區長與會觀摩，中央選舉委員會主任委員李進勇亦到場勉勵大家超前部署做好程序動線。

因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，演練重點在於投開票所各項防疫措施及防疫作業突發狀況的處理，並由各區公所民政課長實際參與演練，提升選務人員應變能力。

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李進勇到場慰問，肯定演練過程精準到位，他並表示，地方選委會務必督導各投開票所於投票日落實各項防疫工作，維持投開票動線秩序。

南市選委會主任委員方進呈表示，今年全國性公民投票投票日於12月18日舉行，雖然目前疫情趨緩，但是防疫仍須要有高度警戒，各項防疫工作絕對要步步到位。

這次演練主要由安平區公所協助，各區民政課長擔任投票權人實際參與演練，包含投開票程序、防疫整備工作、投開票所現場防疫作業與防疫突發狀況等模擬演練。

方進呈強調，後續各區公所辦理的投開票所工作人員講習，要針對投開票所防疫措施加強宣導，投票當天督導工作人員落實執行，順利完成全國性公民投票。

全國公民投票防疫模擬演練，由各區民政課人員參與。（記者洪瑞琴攝）

南市選委會今天舉行全國公民投票防疫模擬演練，全程演練逼真。（記者洪瑞琴攝）

中央選舉委員會主任委員李進勇到場勉勵選務人員作好投開票程序與防疫動線。（南市選委會提供）

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