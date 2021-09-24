指黨外勢力介入黨主席選舉 江啟臣：害怕國民黨團結

江啟臣說，這次國民黨主席選舉，的確有黨外的勢力介入，就是不希望國民黨太團結、害怕國民黨團結。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/24 19:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人江啟臣今晚接受廣播節目專訪，主持人問到，如果張亞中明天敗選，張亞中的支持者是否會有反彈？江啟臣說，這要看張亞中的支持者是黨內人士或黨外。他還強調，張亞中的支持者中，的確有不少人是黨外的支持者。

江啟臣進一步指出，這次國民黨主席選舉，雖然是黨內選舉，但的確有黨外的勢力介入，「我們多多少少都有感受到」，「不光是說對某一個特定候選人而言，我看都有啦，在整場game，他們都想辦法介入，就是不希望國民黨太團結、害怕國民黨團結，尤其過去10多個月來我們窮追猛打，一路從谷底上揚，他們從雲端開始下降，他們也擔心啊！擔心國民黨選後團結、變很強，民進黨的壓力會很大，過程有很多見縫插針！」

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主持人問，明天投票結果是否可能產生一位超乎意料的黨魁？江啟臣說，國民黨黨員尤其是資深黨員，對於黨的未來思考，尤其在做最後決定時，通常會有一定程度的理性，他相信黨員的智慧。

至於明天過後國民黨是否可能分裂？江啟臣說，他正向看待，「不會」，「所以我不會操作危機感」。

如果明天順利連任，要如何與競爭對手張亞中、朱立倫合作？江啟臣說，他在20年前就已經認識張亞中，兩人還曾經共同著作，他認為，張亞中的理論與論述能力很強，有很多人建議可以找張亞中幫忙做兩岸論述，甚至在黨的核心價值工程上幫忙。

至於朱立倫，江啟臣說，他是黨內資歷完整的人才，未來不管2022或2024選舉，朱立倫應該不只有顧問的角色，還可以在選舉布局提供意見，甚至成為2024人選名單之一。

江啟臣強調，比其他3位候選人，他會是最快上手的一個，過去朱立倫擔任黨主席時其，國民黨還是全面執政，黨產沒有被沒收，黨工也未被大量解僱，而且當時朱立倫是新北市長，黨務工作多由秘書長負責，與他現在的狀況不同，他已投入黨務工作17個月，如果順利連任，可以馬上打仗，甚至都已經規劃好下一局要打的球。

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