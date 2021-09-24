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    首頁　>　政治

    反制操弄棄保亡黨感 江啟臣喊話：用未來願景代替恐懼

    江啟臣發文向黨員喊話，這是一場「舊政治與新時代」的選擇，希望大家明天一起踏入投票所支持他，用願景取代話術手段。（記者叢昌瑾攝）

    江啟臣發文向黨員喊話，這是一場「舊政治與新時代」的選擇，希望大家明天一起踏入投票所支持他，用願景取代話術手段。（記者叢昌瑾攝）

    2021/09/24 17:50

    〔記者施曉光／台北報導〕為反制競爭對手操作棄保，競選連任的國民黨主席江啟臣今天下午在臉書發文向黨員喊話，這是一場「舊政治與新時代」的選擇，希望大家明天一起踏入投票所支持他，用願景取代話術手段，用「正派積極」告別算計，用「未來願景」代替恐懼。

    江啟臣還問大家，是否厭倦反覆操弄亡黨感、恐嚇牌、棄保手段？他強調，明天的投票結果，將是國民黨能否維持年輕正派、積極戰鬥的關鍵。

    江啟臣說，國民黨做為開國政黨，時刻應保持責任心與榮譽感，不能像民進黨，一再擺弄人民的恐懼，黨內選舉要負責任地用未來願景和具體方法，擘劃政黨未來的組織發展，這次黨主席選舉，原本該是候選人提出願景、承諾政見、展現能力的莊嚴場合，但背水一戰的壓力下，操弄的「棄保」與「亡黨感」等撕裂國民黨的手段，卻在這場選舉被玩弄得淋漓盡致。

    江啟臣說，他不曾戀棧任何職位，只盼得以完成改革，讓深愛的政黨得以永保競爭力，「最亂的選戰，最好的選擇」，國民黨正走在正確的道路上，這是一場「舊政治與新時代」的選擇，希望黨員繼續與他並肩前行，為國民黨的未來投下關鍵一票。

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