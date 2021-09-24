我申請CPTPP要感謝中國？ 范世平：習近平示弱「中國GG了」

中國國家主席習近平。（美聯社）

2021/09/24 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣22日正式申請加入由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），同樣也想加入的中國23日隨即公開表示反對，但日本政府全面表示歡迎。對此，台師大政研所教授范世平分析，中國申請加入CPTPP，等於宣佈其所主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）已失敗，「習近平如此大膽示弱，顯示中國真的GG了」。

范世平以「台灣宣佈加入CPTPP還真的要感謝中國」為題在臉書表示，蔡政府正式宣佈加入CPTPP，其實過去早有在準備，只是等待最佳時機，「因為台灣若要加入，作為主導國與今年東道國的日本肯定會要求台灣進口福島等五縣食品，但這在台灣的爭議頗大，特別是三年前還公投通過禁止進口」。

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范世平說，蔡政府原本規劃等明年縣市長選舉後再談加入CPTPP，以及開放進口福島等五縣食品，因為這對選舉的影響最小，但這一切在中國於16日宣佈參加CPTPP而獲得解套，因為CPTPP對新加入者必須獲得會員國一致同意才行，如果中國比台灣先加入，那台灣根本無法參加，「當儘快加入CPTPP成了當務之急，如此開放進口福島等五縣食品也就有了正當性，蔡政府完全解套」。

范世平指出，中國比台灣早7天申請加入CPTPP，但絕不可能比台灣早參加，因為CPTPP的加入門檻非常高，中國光是對國企的保護與限制網路使用就不可能加入，所以中國在談判過程中的複雜度比台灣高不知幾百倍，「因此藍營有人批評蔡政府反應慢，比中國晚申請加入，真是太外行」。

「台灣就算比中國晚個半年申請，也會比中國早參加，因為其中的日本、澳洲、加拿大與越南都與中國關係不佳，甚至挺台，特別是日、澳。」范世平認為，台灣加入CPTPP會造成核彈級影響，影響台日關係、台灣對外貿易、自民黨總裁選舉、自民黨國會選舉與美國重返CPTPP。

范世平分析，中國申請加入CPTPP，等於宣佈其所主導的RCEP已經失敗，而當初中國籌組RCEP 就是要對抗美國的TPP，「習近平如此大膽示弱，等著日本、澳洲、加拿大與越南來凌虐，顯示中國真的GG了」。

台灣申請加入CPTPP後，日本政府官員相繼表態，繼昨天外相茂木敏充在紐約受訪時表示歡迎後，日本政府發言人、官房長官加藤勝信在今天例行記者會中，也對於台灣申請加入CPTPP表示歡迎。我外交部發言人歐江安對此表示，我國政府表示誠摯感謝之意。

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