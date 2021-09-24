「現金燕」自豪抽現金六都最優 綠營批5倍券淪摸彩券還在自嗨

綠營議員批5倍券淪摸彩券，市府還在「自嗨」。（記者蘇孟娟攝）

2021/09/24 13:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕日前公布爭取振興券商機，台中購物節加碼抽「現金」，還自稱是「現金燕」送現金，市府今在市議會專案報告台中購物節配合振興5倍券追加3.5億元加碼計畫，綠營議員批讓5倍券淪摸彩券，且消費500元換一次抽獎機會的門檻太高，不利市井小民，只「爽到富人」，甚至抽中的現金並未限定台中消費，無助刺激在地經濟，市長臉書被罵爆，只剩市府還在「自嗨」、「自我感覺良好」。

對此盧秀燕強調，其他五都是抽商品券或獎品，只有台中抽現金，她非常有信心能吸引外縣市民眾來台中花5倍券抽現金。

請繼續往下閱讀...

市府配合振興5倍券商機，追加台中購物節3.5億元預算規劃加值計畫，第3屆台中購物節祭出天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸抽千萬好宅，加碼獎項總額逾3億元，今在市議會進行專案報告。

國民黨議員朱暖英、劉士州與冉齡軒雖大力肯定市府抽現金的規劃，但同為國民黨的市議員黃馨慧則嘆，看不出來市府目前的加碼規劃對市民有何實質幫助，與其花3.5億民眾辛苦納稅錢在讓1%民眾開心、99%無感的抽獎遊戲，不如實質用在市政建設還更有感。

民進黨市議會黨團總召謝明源則指出，市府以原台中購物節3000萬元的10倍預算，規畫讓來自全國民眾都能抽金，但抽中現金的人是否續留台中消費或幫助在地攤商都是未知數，5倍券徒變成摸彩券，不如比照高雄推在地限定的「高雄券」，要求市府參考別縣市做法提出改善方案。

市議員施志昌、賴佳微、王立任、周永鴻均指出，去年市府自豪台中購物節創造90億消費力，其中竟連買車、買房都算在內，既非刺激型消費，隨便一筆高額消費就可換算高於一般市井小民消費力的抽獎機會，且在疫情過後，一般民眾花500元就很吃力，台中購物節的抽獎門須達消費滿500元換一次抽獎機會，今年就算抽現金，還是只「爽到富人」，未照顧到在地經濟、小攤商，最後只有大型百貨或量販業受惠。

眾人更問去年以3000萬元預算辦台中購物節創造90億績效，今年花10倍、3.5億元，能不能創造10倍績效。

盧秀燕回應強調，其他五都的加碼也都是抽獎，但他們抽商品券或獎品，只有台中市以券抽現金，據她所知已有很多人說要來台中用5倍券抽現金，她還舉例若有兩家百貨公司一家抽商品券，另一家抽現金，相信消費者一定選抽現金的百貨消費，「民眾最喜歡的東西就是抽現金」，她對台中加碼案有信心。

台中市經發局長張峯源則強調，績效不會是線性上升，預估今年可達逾百億績效；另抽獎設有金額上限，無論消費多少最高僅能30萬換600次抽獎機會。

台中市府自豪抽現金，藍營議員黃馨慧直言與其花大錢看不出對台中市實質助益，不如用來建設地方。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法