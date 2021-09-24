為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「現金燕」自豪抽現金六都最優 綠營批5倍券淪摸彩券還在自嗨

    綠營議員批5倍券淪摸彩券，市府還在「自嗨」。（記者蘇孟娟攝）

    綠營議員批5倍券淪摸彩券，市府還在「自嗨」。（記者蘇孟娟攝）

    2021/09/24 13:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕日前公布爭取振興券商機，台中購物節加碼抽「現金」，還自稱是「現金燕」送現金，市府今在市議會專案報告台中購物節配合振興5倍券追加3.5億元加碼計畫，綠營議員批讓5倍券淪摸彩券，且消費500元換一次抽獎機會的門檻太高，不利市井小民，只「爽到富人」，甚至抽中的現金並未限定台中消費，無助刺激在地經濟，市長臉書被罵爆，只剩市府還在「自嗨」、「自我感覺良好」。

    對此盧秀燕強調，其他五都是抽商品券或獎品，只有台中抽現金，她非常有信心能吸引外縣市民眾來台中花5倍券抽現金。

    市府配合振興5倍券商機，追加台中購物節3.5億元預算規劃加值計畫，第3屆台中購物節祭出天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸抽千萬好宅，加碼獎項總額逾3億元，今在市議會進行專案報告。

    國民黨議員朱暖英、劉士州與冉齡軒雖大力肯定市府抽現金的規劃，但同為國民黨的市議員黃馨慧則嘆，看不出來市府目前的加碼規劃對市民有何實質幫助，與其花3.5億民眾辛苦納稅錢在讓1%民眾開心、99%無感的抽獎遊戲，不如實質用在市政建設還更有感。

    民進黨市議會黨團總召謝明源則指出，市府以原台中購物節3000萬元的10倍預算，規畫讓來自全國民眾都能抽金，但抽中現金的人是否續留台中消費或幫助在地攤商都是未知數，5倍券徒變成摸彩券，不如比照高雄推在地限定的「高雄券」，要求市府參考別縣市做法提出改善方案。

    市議員施志昌、賴佳微、王立任、周永鴻均指出，去年市府自豪台中購物節創造90億消費力，其中竟連買車、買房都算在內，既非刺激型消費，隨便一筆高額消費就可換算高於一般市井小民消費力的抽獎機會，且在疫情過後，一般民眾花500元就很吃力，台中購物節的抽獎門須達消費滿500元換一次抽獎機會，今年就算抽現金，還是只「爽到富人」，未照顧到在地經濟、小攤商，最後只有大型百貨或量販業受惠。

    眾人更問去年以3000萬元預算辦台中購物節創造90億績效，今年花10倍、3.5億元，能不能創造10倍績效。

    盧秀燕回應強調，其他五都的加碼也都是抽獎，但他們抽商品券或獎品，只有台中市以券抽現金，據她所知已有很多人說要來台中用5倍券抽現金，她還舉例若有兩家百貨公司一家抽商品券，另一家抽現金，相信消費者一定選抽現金的百貨消費，「民眾最喜歡的東西就是抽現金」，她對台中加碼案有信心。

    台中市經發局長張峯源則強調，績效不會是線性上升，預估今年可達逾百億績效；另抽獎設有金額上限，無論消費多少最高僅能30萬換600次抽獎機會。

    台中市府自豪抽現金，藍營議員黃馨慧直言與其花大錢看不出對台中市實質助益，不如用來建設地方。（記者蘇孟娟攝）

    台中市府自豪抽現金，藍營議員黃馨慧直言與其花大錢看不出對台中市實質助益，不如用來建設地方。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超寒酸！振興加碼摸彩大獎機車 彰化人嘲：驚喜變驚嚇
    2021/09/22 21:54

    超寒酸！振興加碼摸彩大獎機車 彰化人嘲：驚喜變驚嚇
    宜蘭南澳加碼2000禮金 縣府、宜市及羅東不跟進
    2021/09/22 21:36

    宜蘭南澳加碼2000禮金 縣府、宜市及羅東不跟進

    讓年輕人認識期貨 期交所前進校園
    振興加碼！宜蘭南澳鄉發2000禮金 鄉民：疫情下小確幸
    2021/09/22 20:11

    振興加碼！宜蘭南澳鄉發2000禮金 鄉民：疫情下小確幸
    台中振興加碼方案挨批 連國民黨議員都打臉盧秀燕
    2021/09/22 16:52

    台中振興加碼方案挨批 連國民黨議員都打臉盧秀燕
    北市觀光振興成效慘遭檢討 柯文哲明再討追加預算84.9億
    2021/09/21 18:10

    北市觀光振興成效慘遭檢討 柯文哲明再討追加預算84.9億
    中市振興加值方案被罵翻 網友湧盧秀燕臉書直呼失望
    2021/09/21 17:02

    中市振興加值方案被罵翻 網友湧盧秀燕臉書直呼失望
    盧秀燕送江啟臣捷運卡祝「一路暢通」？捷運迷：不知中捷狀況多
    2021/09/20 10:43

    盧秀燕送江啟臣捷運卡祝「一路暢通」？捷運迷：不知中捷狀況多
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播