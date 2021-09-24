3+11專案報告看法不一 立院朝野協商暫停

立法院長游錫堃今天上午8點多舉行朝野協商，討論今天是否再讓行政院長蘇貞昌進行3+11專案報告並備質詢，但是國民黨團不滿意行政院今天送達的補充報告，持續杯葛議事。（記者劉信德攝）

2021/09/24 11:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院長游錫堃今天上午8點多舉行朝野協商，討論今天是否再讓行政院長蘇貞昌進行3+11專案報告並備質詢，但是國民黨團不滿意行政院今天送達的補充報告，國民黨團表示，不接受這份報告，這是一個沒有誠意要悔改的報告，而朝野協商也暫時休息，尚未有定論。

國民黨團書記長陳玉珍在協商時表示，行政部門是存心敷衍還是不認為決策錯誤，早上送來4頁補充報告中，國人眾所皆知3+11是防疫破口，但是報告沒有詳述決策原因和因果關聯，第三頁報告中指出，沒有證據顯示機師和諾富特群聚感染事件與後來發生的社區疫情有相關連結，行政部門打從心底沒有認錯，不認為3+11是破口，是一個沒有誠意要悔改的報告。

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陳玉珍指出，犯錯不丟臉，要為過錯誠心認錯，行政部門寫的是對於寶貴生命消逝道歉，這是一種空泛說法，呼嚨國會議員，我國最高行政機關，補充報告沒有誠懇認錯，而且變本加厲脫鉤。

陳玉珍說，中央流行疫情指揮中心第4條指機關應該填寫工作日誌，沒有會議記錄，那工作日誌呢？呈現決策過程才能知道要向誰就責；第12條也說，各機關要將中心成立過程各項處置紀錄統一彙整，行政院報告違反實施辦法竟然說沒有會議記錄，疫情指揮中心運作過程完全沒有按照法律實施，看了報告後比以前更加失望，完全沒辦法接受這份報告。

國民黨團總召費鴻泰指出，民國97年中央流行疫情指揮中心實施辦法，第12條有提到，各進駐機關應將於本中心成立期間之各處置紀錄，送中央主管機關統一彙整、陳報，但是卻說沒有會議記錄。

費鴻泰批評，其次，補充報告說3+11不是破口，跟今年5月的疫情大爆發沒有關係，前幾天立委陳宜民，同時也是哈佛大學公衛博士說，諾富特和機師病毒基因定序跟獅子王阿公店一樣，卻說沒有關係；第三點，蘇貞昌為所有死亡的人感到遺憾和抱歉，他們是要求3+11報告，當然要針對因為3+11破口造成死亡的人和家屬道歉，用這樣的方式詢答，對得起死亡的人和全國老百姓嗎？所以這個報告國民黨團不接受。

民進黨團總召柯建銘表示，立法院是政治攻防場域，設定題目要答案，不照你的答案就翻臉，不可能說執政黨的施政報告讓你來寫，各有不同認知，整個疫情到現在，指揮官陳時中天天開記者會，認真控制疫情，感謝國人努力，假如抓一個點，以為這個點給你打破執政黨就倒了，有這種戰略嗎？到底破口在哪裡，可以說是單一原因嗎？定序當然可能會一樣。

柯建銘指出，該排的專案報告也排了，再排一次報告他也拜託大家同意，政治攻防不是沒有不道歉就不讓你上台，很多政策也是一樣，不照你意思走就翻臉，這樣國會可以運作嗎？應該要讓立法院可以運作，黨鞭要有一個高度來看國會如何進行，如何溝通審議。

陳玉珍表示，遺憾柯總召將行政機關向最高民意機關說明，簡化狹隘縮小成政治攻防，人民在乎的不是政治攻防，而是行政機關應該對國人負責任做的政策，送來國會的報告有沒有確實寫出相關資訊，政府部門防疫是應有責任，而不是做得很好就蠻橫沾沾自喜。

柯建銘對此表示，他不是這個意思，不要亂凹，報告中也有提到不可能每一項決策盡善盡美。

陳玉珍再用唾面自乾形容，她表示，唾面自乾知道嗎？今天行政機關把這東西丟在你臉上，向你身上吐口水，身為監督單位還要很感謝說向我吐口水，這不是立法機關的態度，行政院送來的報告至少要可讀，決策過程是什麼，但是沒有看到，還把相關連結性甩鍋。

時代力量總召邱顯智則表示，今天協商是要處理議程要如何進行，國民黨立場是無法接受報告今天就不要質詢，占住議場，各部會首長和行政院長來了以後不用接受質詢和問責，他看不懂這樣的邏輯是什麼，這樣是有效質詢和監督嗎？放棄質詢是閹割自己的權利，不願意行使憲法權利。

民眾黨團幹事長蔡碧如表示，還是希望可以上台質詢，報告是很粗略，任何會議記錄和報告都會被歷史所留下，今年3+11是不是破口，要從公衛討論和行政法律看待，最後才能跟老百姓清楚報告，由民意決定是否為破口，希望可以面對面質詢陳時中。

由於協商尚未有共識，上午9點多立法院長游錫堃宣布先休息。

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