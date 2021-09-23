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    首頁　>　政治

    新北市府邀工商大老會談 侯友宜擘劃疫後策略

    侯友宜與委員們互動，並且邀請遠東集團董事長徐旭東（左）、鴻海精密工業董事長劉揚偉（右2）出席會議。（新北市經濟發展局提供）

    侯友宜與委員們互動，並且邀請遠東集團董事長徐旭東（左）、鴻海精密工業董事長劉揚偉（右2）出席會議。（新北市經濟發展局提供）

    2021/09/23 16:46

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府成立「新北市產業發展諮詢委員會」今天（23日）開會，市長侯友宜邀請遠東集團董事長徐旭東、鴻海精密工業董事長劉揚偉等工商大老出席會談，聚焦於紓困、振興及疫情後產業策略。

    侯友宜在會中報告，市府注重企業紓困，預估減收房屋、娛樂及牌照稅共8530萬元，在振興部分，補貼新北餐館業者每家3000元，截至9月15日為止，已收案7666件。

    另外，協助商圈復甦，補助新北21商圈辦理振興活動，金額達460萬，近期推出「新北加倍券」，配合中央五倍券，希望將消費留在新北，促進市場、夜市、旅館及觀光工廠等業者商機活絡。

    侯友宜說，為了搶攻零接觸商機，辦理國際視訊採購商洽會，後續也將舉辦就業博覽及土地媒合會，提升就業並引入企業落地新北投資。

    此外，在未來十年新北規劃「雙升三創」為主軸，侯友宜說，先「創造」宜居城市，拓展運動經濟、長照安養及智慧醫療，推廣樂活醫動養；再者促進傳統製造業朝「創新」升級轉型，像是瑞芳第二產業園區，引進低汙染智慧製造業，以及新莊Fintech金融科技園區，協助新五泰及新北產業園區共約3萬6000家業者跨域合作。

    最後，侯友宜說，為加強在地企業走向新零售、供應鏈走向國際化，「創生」地方發展，包含地方特色產業活化、市場改建與品牌再生，再輔以電商平台工具，構建新型態的在地商業模式。

    新北市經濟發展局長何怡明會中報告疫情期間的紓困防疫，以及未來的產業發展策略。（新北市經濟發展局提供）

    新北市經濟發展局長何怡明會中報告疫情期間的紓困防疫，以及未來的產業發展策略。（新北市經濟發展局提供）

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