9旬翁頂豔陽打疫苗借不到輪椅 王鴻薇轟北市府「折磨老人家」

台北市議員王鴻薇批評，5萬多名無法上網預約的長輩，大熱天長途跋涉到接種站，現場也未提供輪椅，北市府「折磨老人家！」（記者鄭名翔翻攝）

2021/09/23 16:29

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市正進行75歲以上長輩的第二劑疫苗接種，但市議員王鴻薇今天指出，5萬多名長輩因數位落差無法上網預約，不僅要大熱天長途跋涉到行政區內指定接種站，現場還未提供輪椅，令人十分不忍，她怒轟北市府「折磨老人家！」要求接種站必須備有足夠輪椅，同時研擬加開施打站點。

台北市衛生局說，約13萬名75歲以上長者陸續接種第二劑疫苗，預計本週內全數施打完成；據民政局統計，約有近5萬名長輩未上網預約，採書面接種通知單至指定院所施打，過去都有要求各接種站所負責的醫療院所須準備輪椅，會加強指示落實準備。

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王鴻薇今天在市議會工務部門質詢時說，近來接獲民眾陳情，許多因數位落差不善使用網路預約的長輩，只能透過民政系統通知單到指定接種站，但各行政區只各開設一處接種站，讓老人家們頂著大熱天長途跋涉，而且指定接種站與第一劑地點、環境不同，非常不便，她痛批北市府為難長輩，不加開近便的場館。

王鴻薇越講越氣，她說，有9旬長輩好不容易走到指定接種站，現場卻未準備輪椅，她急忙電洽醫院借用，才讓老人家得以順利接種疫苗，她痛罵市府人員坐在冷氣房決策，全然不見第一線的辛勞，更無視長輩需求，怒轟「折磨老人家！」要求後續接種站都要備有足夠輪椅，並研擬加開施打站點。

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