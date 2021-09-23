為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    9旬翁頂豔陽打疫苗借不到輪椅 王鴻薇轟北市府「折磨老人家」

    台北市議員王鴻薇批評，5萬多名無法上網預約的長輩，大熱天長途跋涉到接種站，現場也未提供輪椅，北市府「折磨老人家！」（記者鄭名翔翻攝）

    台北市議員王鴻薇批評，5萬多名無法上網預約的長輩，大熱天長途跋涉到接種站，現場也未提供輪椅，北市府「折磨老人家！」（記者鄭名翔翻攝）

    2021/09/23 16:29

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市正進行75歲以上長輩的第二劑疫苗接種，但市議員王鴻薇今天指出，5萬多名長輩因數位落差無法上網預約，不僅要大熱天長途跋涉到行政區內指定接種站，現場還未提供輪椅，令人十分不忍，她怒轟北市府「折磨老人家！」要求接種站必須備有足夠輪椅，同時研擬加開施打站點。

    台北市衛生局說，約13萬名75歲以上長者陸續接種第二劑疫苗，預計本週內全數施打完成；據民政局統計，約有近5萬名長輩未上網預約，採書面接種通知單至指定院所施打，過去都有要求各接種站所負責的醫療院所須準備輪椅，會加強指示落實準備。

    王鴻薇今天在市議會工務部門質詢時說，近來接獲民眾陳情，許多因數位落差不善使用網路預約的長輩，只能透過民政系統通知單到指定接種站，但各行政區只各開設一處接種站，讓老人家們頂著大熱天長途跋涉，而且指定接種站與第一劑地點、環境不同，非常不便，她痛批北市府為難長輩，不加開近便的場館。

    王鴻薇越講越氣，她說，有9旬長輩好不容易走到指定接種站，現場卻未準備輪椅，她急忙電洽醫院借用，才讓老人家得以順利接種疫苗，她痛罵市府人員坐在冷氣房決策，全然不見第一線的辛勞，更無視長輩需求，怒轟「折磨老人家！」要求後續接種站都要備有足夠輪椅，並研擬加開施打站點。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市+2境外移入 隔離期間確診無接觸者
    2021/09/23 16:11

    北市+2境外移入 隔離期間確診無接觸者
    北市府砸28億自購疫苗挨批假議題 衛生局長坦言：有變數
    2021/09/23 16:02

    北市府砸28億自購疫苗挨批假議題 衛生局長坦言：有變數

    換季過敏癢？富及第點出更多可能性
    新北1037學生出現BNT不適症狀 2女學生呼吸急促無大礙
    2021/09/23 15:52

    新北1037學生出現BNT不適症狀 2女學生呼吸急促無大礙
    鴻海員工單基因陽性 新北衛生局：進一步檢驗
    2021/09/23 15:34

    鴻海員工單基因陽性 新北衛生局：進一步檢驗
    新北明降回二級警戒 侯友宜：醫院、長照及景區規範鬆綁
    2021/09/23 15:28

    新北明降回二級警戒 侯友宜：醫院、長照及景區規範鬆綁
    第10期BNT從第9類40歲往下打 莊人祥：若足夠再自64歲以下接種
    2021/09/23 14:51

    第10期BNT從第9類40歲往下打 莊人祥：若足夠再自64歲以下接種
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播