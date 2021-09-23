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    引用各國購BNT 賴香伶︰陳時中「去年沒人敢買」說法文過飾非

    賴香伶認為，陳時中不願承認：台灣疫苗採購進度落後，超前部署淪為口號，如今只能用「去年沒人敢買BNT」來掩飾過失。（資料照）

    賴香伶認為，陳時中不願承認：台灣疫苗採購進度落後，超前部署淪為口號，如今只能用「去年沒人敢買BNT」來掩飾過失。（資料照）

    2021/09/23 13:19

    〔記者陳昀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在立院答詢表示，疫苗採購沒有慢，東洋先前引進BNT疫苗破局是商業談判沒成功，且去年8、9月沒人敢買BNT，現在敢買是因為證實確效，過程沒有任何意識形態。民眾黨立委賴香伶今天引用各國採購情況，痛斥陳時中謊話連篇、文過飾非。

    賴香伶表示，昨天陳時中答詢她時表示「去年沒人敢買BNT」，隨即有網友整理去年各國採購BNT情況，包含美國宣布購買1億劑、英國預定3000萬劑、日本預定1.2億劑、歐盟購買2億劑、加拿大購買2000萬劑，台灣直到今年才仰賴民間捐贈1500萬劑，顯示陳時中謊話連篇，一再拒絕立法院監督疫苗採購，只為了文過飾非，掩飾未能超前部署疫苗的過失。

    賴香伶痛斥，3月立法院衛環委員會成立疫苗採購調閱小組，但在執政黨委員主導下，只召開成立會議，沒有調閱任何資料，她多次透過發文、索取資料方式要求說明疫苗採購期程、疫苗如何分配、受害救濟等問題，更邀請官員參加諮詢會議說明，衛福部卻以「保密不宜公開」、「因地制宜調控」，或遭執政黨委員阻撓，導致官員無法出席說明。

    賴香伶認為，種種情況顯示，陳時中不願承認：台灣疫苗採購進度落後，超前部署淪為口號，如今只能用「去年沒人敢買BNT」來掩飾過失，政務官態度如此傲慢，難以令民眾心服。

    賴香伶強調，台灣疫苗施打進度遠遠落後歐美日韓等國，感謝美、日、立陶宛、波蘭、斯洛伐克等友邦捐贈，以及鴻海與永齡、台積電、慈濟等民間慷慨捐贈疫苗，才讓台灣免於疫苗短缺處境，但如何儘速達到疫苗覆蓋率7成以上的群體免疫，不能一再仰賴捐贈疫苗，事實擺在眼前，行政院、衛福部責無旁貸，不應欺騙民眾。

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