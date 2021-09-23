國民黨：迫於對岸先聲奪人壓力 蔡政府急就章申請加入CPTPP

因應我國申請加入CPTPP，農委會已盤點20項敏感性農產品爭取關稅配合，或延長降稅年限。（法新社、歐新社，本報合成）

2021/09/23 12:56

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院宣布以「台澎金馬個別關稅領域」（TPM）名義申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國民黨表示，CPTPP為高標準的區域經貿合作安排，蔡英文總統執政5年多來，對於台灣參與區域經貿多邊安排「只聞樓梯響、不聞人下來」，也未見審慎的全面評估與社會溝通，現突然宣布申請加CPTPP，箇中蹊蹺必須攤在陽光下接受各界檢驗。

國民黨指出，有意申請加入CPTPP的國家或個別關稅領域，必須與既有成員進行非正式磋商，包括英國與中國已先後正式提出申請，民進黨政府申請的腳步太慢，很可能是迫於中共當局先聲奪人壓力下的被動反應，所以「審慎評估可再說、充分溝通慢半拍」，也就不足為奇。

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國民黨表示，國人多樂見台灣納入區域整合架構，但必須提醒蔡英文總統，加入CPTPP並非一蹴可就，日後勢必將經歷一連串的複雜國際協商過程，為了加入CPTPP，民進黨政府早該提出台灣現有法令制度的適應及調整進程，以及對於各產業的衝擊與利弊得失及影響評估，並與相關產業進行密切溝通協調，擬定周延的配套措施，正式向社會大眾與立法院報告，但以目前情況觀之，蔡政府根本沒有準備好，而是急就章地遞件申請。

最後，國民黨希望民進黨政府正視現實，既然採用「台澎金馬個別關稅領域」的身分及名稱申請加入CPTPP，表示主政「抗中」多年，卻繞不過兩岸政治障礙，因此切莫再雙標，自己可使用「台澎金馬個別關稅領域」、「中華台北」（Chinese Taipei）等名稱，但國民黨執政時使用這些名稱，便被刻意貼上所謂「矮化台灣主權」等奇怪且惡意的政治標籤。

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