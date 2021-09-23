再打「韓國瑜牌」 朱立倫：參選黨魁是與韓國瑜共同討論的決定

國民黨主席參選人朱立倫（中）23日到立法院，拜訪國民黨籍立委，受到熱烈歡迎，朱立倫也起身撫胸向眾人致意。（記者廖振輝攝）

2021/09/23 12:59

〔記者施曉光／台北報導〕最近頻打「韓國瑜牌」的國民黨主席候選人朱立倫，今日接受廣播節目專訪時指出，他跳出來參選，是與韓國瑜共同討論後的決定，由他出馬參選黨魁，會比較包容、可以整合黨內。

朱立倫並指出，昨天一早他與韓國瑜通電話，韓關心他的選情，並提到李四川、葉匡時、陳雄文等3位前高雄市副市長，以及當初與韓搭檔參選的前行政院長張善政，都支持他，韓並希望大家要趕快努力，並團結全黨面對明年的選舉，如果他當選，可以匯整各方力量，不會造成國民黨分裂。

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朱立倫還說，最近很多人都說他，雖然不是最好的，但是最大的公約數，大家都希望國民黨的路線是社會主流，沒有人希望走到偏鋒與極端，因為不論要參選縣市長或議員的人，都要獲得很多的選票認同。

與朱立倫一同上節目的葉匡時則說，訊號已經很清楚，3位韓國瑜的副市長都支持朱立倫，韓國瑜不願意現在說什麼，以免引起紛爭，而是希望以間接、不爭議的方法表達立場。

對於主持人詢問，如果張亞中當選，是否國民黨就會分裂？朱立倫說，他現在不這樣講，但已經聽過非常多的聲音，就像中廣董事長趙少康所說，「這哪是傳言，而是聽到太多了。」

朱立倫表示，張亞中是統派理論大師、統派教授，張亞中主張的兩岸和平備忘錄內容，就是「被統」，也就是社會認定的「紅統」，「九二共識、一中各表」已經歷過去馬政府8年執政經驗，簽了很多兩岸協定，但張亞中主張超越「九二共識」，「要『一中同表』，我們叫『台北中國』」，「一國兩治」、「一中三憲」、「和平統一」，但這些理論台灣主流民意無法接受，即便去問對岸北京，他們也沒有主要的負責官員贊成，況且國民黨現在在野，有何資格去談協定，而且還違反兩岸人民關係條例與相關法律。

朱立倫還說，張亞中批評他2016年大敗過，但他也在新北市長選舉贏過蔡英文，輸過才是人生最珍貴的經驗，至於兩岸議題，他衝不了，韓國瑜甚至洪秀柱也都衝不了，今天若叫韓國瑜支持張亞中的和平協議，也絕對不可能，洪秀柱當年聽了張亞中的「一中同表」，但現在也已經改回來。

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